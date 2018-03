"Vierde rijkste man ter wereld krijgt belastingherziening van 1 miljard euro door mogelijke domiciliefraude in België" KVE

26 maart 2018

19u08

Bron: Belga 0 Bernard Arnault, topman van luxeconcern LVMH en volgens de recentste miljardairslijst van Forbes de vierde rijkste man ter wereld, zou een belastingherziening van 1 miljard euro hebben gekregen naar aanleiding van zijn mogelijke domiciliefraude in België. Dat blijkt althans uit een documentaire die woensdag op de zender France 3 wordt uitgezonden. LVMH ontkent formeel.

In de documentaire met de titel 'Bernard Arnault, de kunst om minder belastingen te betalen' wordt beweerd dat de Belgische fiscus een dossier zou hebben overgemaakt aan Frankrijk omdat er twijfels waren over een mogelijke valse domiciliëring van Arnault in ons land.

De voormalige Franse staatssecretaris voor Begroting Christian Eckert bevestigt dat hij op de hoogte was "omdat het om een bekend persoon ging en een belangrijk financieel volume". Volgens Eckert maakt de fiscale administratie steeds gebruik van de informatie die ze ontvangt. "Belangrijke dossiers over bekende personen hebben reeds geleid tot herzieningen en tot boetes", aldus de staatssecretaris, zonder zich uit te laten over het specifieke geval-Arnault. Ook de Franse minister van Financiën wil geen commentaar kwijt.

Volgens de documentairemakers gaat het om een herziening van 1 miljard euro, maar dat wordt door het bedrijf LVMH formeel ontkend. "De aantijgingen en de cijfers in de documentaire zijn compleet vals", klinkt het vandaag.

In juni vorig jaar maakte het Brusselse parket reeds bekend dat het onderzoek tegen Arnault naar mogelijke domiciliefraude werd stopgezet, omdat er een schikking was getroffen. De Fransman zou toen 2,5 miljoen euro hebben betaald, beweren de documentairemakers.