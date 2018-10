"Vier kinderen sterven bij zelfmoordaanslag op EU-konvooi" SVM

01 oktober 2018

16u11

Bron: Belga 1 Vier kinderen die toevallig voorbijkwamen, zijn gestorven bij een zelfmoordaanslag in Somalië. De aanval was gericht op voertuigen die deel uitmaakten van een trainingsmissie van de Europese Unie in het Afrikaanse land. Dat vertelt politieagent Ali Hassan aan het Duitse persbureau dpa.

De islamitische terreurgroep al-Shabaab eiste op haar radiostation de aanslag op. "EU-militairen raakten gewond en werden gedood", klonk het daar. Volgens Hassan zijn echter enkel burgers omgekomen.

De missie van de EU in Somalië kon niet meteen reageren op de berichten van de aanval, maar volgens een getuige is een van de beschadigde voertuigen Italiaans. De gepantserde voertuigen van de Europese Unie zijn vaak te zien in de straten van de hoofdstad Mogadishu, waar Europese militairen Somalische officiers opleiden.

Al-Shabaab strijdt al jaren voor een islamitische staat in Somalië. Overheidsgebouwen, hotels en restaurants worden in dat verband regelmatig gebombardeerd. De groepering heeft banden met de internationale terreurgroep al-Qaeda.