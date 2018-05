"Verzorgers vermoordden jonge vrouw en stalen 18 jaar lang haar uitkering" kg

28 mei 2018

18u28

Bron: BBC 0 Pas in 2016 werd Margaret Fleming vermist verklaard, hoewel de vrouw uit Inverkip, Schotland in werkelijkheid al minstens vijftien jaar eerder verdween. Haar verzorgers worden nu beschuldigd van het ontvoeren en vermoorden van de vrouw. Volgens de aanklacht streken ze bovendien na haar nog jarenlang haar uitkering op, goed voor in totaal 182.000 pond of ruim 200.000 euro.

Jaren na de feiten is het nog steeds onduidelijk hoe Margaret Fleming aan haar einde kwam. Volgens het onderzoek werd de jonge vrouw wellicht ergens tussen 1999 en 2000 vermoord, toen ze 19 tot 20 jaar was. Margaret had een leerstoornis en woonde destijds in bij twee verzorgers, Edward Cairney (76) en Avril Jones (58). Zij hielden tot vorig jaar vol dat de vrouw weliswaar was weggelopen, maar het goed deed.

Het onderzoek van de politie onthulde echter dat de vrouw al ruim 18 jaar niet meer gezien werd, waardoor het verhaal van Cairney en Jones steeds ongeloofwaardiger werd. In oktober vorig jaar werden de twee verzorgers uiteindelijk gearresteerd op verdenking van moord.

200.000 euro

Volgens de beschuldigingen zouden de verzorgers Margaret hebben ontvoerd en haar opgesloten in een kamer op een andere locatie. Daar bonden ze de vrouw vast met tape, waarna ze verschillende keren haar haar knipten en de vrouw met geweld aanvielen. Uiteindelijk zou het paar Margaret hebben vermoord.

In de jaren daarna zouden ze zich hebben voorgedaan als gemeentewerkers om de uitkering van de vrouw op te strijken. Jarenlang deden ze alsof de vrouw nog leefde, waardoor ze 182.000 pond konden innen. Eventueel bewijsmateriaal – zoals de kleren of persoonlijke bezittingen van de vrouw - werden weggegooid. Ook haar lichaam is altijd spoorloos gebleven.

Zowel Cairney als Jones ontkennen de beschuldigingen. De zaak komt eind september voor en zal naar verwachting enkele weken tot maanden aanslepen.