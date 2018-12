‘Verzorger’ trouwde in het geheim met demente bejaarde en kreeg haar hele erfenis: “Ze wist niet eens wie hij was” jv

05 december 2018

08u29

Bron: Metro 0 Colman Folan, een Britse belastinginspecteur, trouwde op z’n 68ste in het geheim met Joan Blass, een dementerende bejaarde van 90. Enkele maanden later overleed de vrouw en streek Folan haar hele erfenis op. De kinderen van Blass wisten van niks.

Folan, nu 70, leerde Blass in 2011 kennen. Hij trok al een maand later bij haar in, in haar huis in Leeds. Joan Blass was een lerares op rust. Haar eerste man was in 2008 overleden. Ze leed aan dementie. Ze dacht dat Folan haar verzorger was. Ze liet twee kinderen en drie kleinkinderen na.

In oktober 2015 reisden Folan en Blass naar Blackpool. Om er te trouwen, zo bleek later. Blass’ dochter Daphne (62) en zoon Michael (53) wisten van niks. “Moeder vertelde er niemand wat over, omdat ze zich het huwelijk niet kon herinneren, en Folan zei het ook aan niemand”, zegt Daphne aan Metro. “Als we het hadden geweten, hadden we het huwelijk misschien nog kunnen laten annuleren toen ze nog leefde”, aldus Daphne. “Moeder leek ook nooit te weten waar Folan eigenlijk vandaan kwam, wat zijn naam was of waar hij woonde.”

Geen cent voor kinderen

Daphne, die het huis naast dat van haar moeder betrok, kwam pas drie dagen na de dood van de 91-jarige Blass eind maart 2016 achter het heimelijke huwelijk. Dat had meteen ook het testament van Blass van tien jaar geleden ongeldig gemaakt. Blass’ kinderen kregen dan ook niets te zien van de 235.000 euro noch van de andere bezittingen van hun moeder.

“Wij zijn in shock”, zegt Daphne. Folan besloot ook - na een rechtszaak die hij won - zijn echtgenote te begraven, terwijl het volgens haar kinderen de wens van Blass was om gecremeerd te worden. Daphne en haar familie moesten daarna 225.000 euro ophoesten. Ze moest daarvoor haar deel van het Blass’ huis, dat ze had geërfd via haar vader, verkopen.

Geen bewijzen

Daphne zegt dat haar universitair geschoolde moeder er kapot van zou zijn geweest als ze had beseft dat ze haar eigen kinderen had onterfd. De getraumatiseerde dochter komt nu met haar verhaal naar buiten om een wet tegen “roofhuwelijken” voor te stellen. Die moet verbieden dat iemand kan trouwen met een persoon die mentaal niet in staat is om daarmee in te stemmen. Daphne ijvert ook voor een wet die een einde maakt aan de automatische annulering van een testament door een huwelijk.

Het Britse gerecht wil Folan niet vervolgen omdat het, naar eigen zeggen, na rijp beraad “concludeerde dat er niet voldoende bewijs was voor een realistische kans op veroordeling”.