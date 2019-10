“Verwoestende bosbrand Australië aangestoken” SVM

09 oktober 2019

09u11

Bron: ANP 0 Bosbranden in Australië hebben al zeker dertig huizen verwoest. Volgens de autoriteiten in de staat New South Wales is het vuur allicht aangestoken. Doordat het al maanden droog is in de regio slaan de vlammen snel om zich heen.

De meeste huizen zijn verloren gegaan in de dorpen Busbys Flat, Rappville en Casino. Vooral Rappville lijkt hard getroffen. In de plaats met 250 inwoners zijn bijna alle huizen verwoest en is ook het stadhuis in vlammen opgegaan. "Ik dacht dat ik er geweest was", zegt Brayden Leschinkoho in ‘The Sydney Morning Herald’. "Ik had mijn moeder al een afscheidsbericht gestuurd.”

"De oorzaak van de brand moet nog worden vastgesteld, maar we hebben verdachte dingen gezien", aldus een woordvoerder van de brandweer. “Ik maak me grote zorgen dat dit een afschuwelijk bosbrandseizoen gaat worden”, voegt staatspremier Gladys Berejiklian nog toe. In de staat zijn meer dan veertig brandhaarden.