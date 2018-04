'Verwarde' Nikki Haley dient raadgever Witte Huis van antwoord na afkondiging van sancties tegen Rusland KVE

18 april 2018

08u20

Bron: Belga 0 De Amerikaanse ambassadrice bij de Verenigde Naties (VN), Nikki Haley, heeft Witte Huis-adviseur Lary Kudlow van antwoord gediend, nadat die laatste had gezegd dat ze "verward" was toen ze nieuwe sancties voor Rusland aankondigde. "Met alle respect, ik raak niet in de war", zei Haley in een verklaring aan verschillende Amerikaanse media.

Zondag verklaarde de VS-ambassadrice dat er maandag nieuwe sancties tegen Rusland zouden worden aangekondigd door minister van Financiën Steve Mnuchin, als vergelding voor de vermoedelijke chemische aanval in Syrië door de troepen van president Bashar al-Assad.

Het nieuws werd maandag echter niet bevestigd door Sarah Sanders, de woordvoerster van het Witte Huis. "We overwegen nieuwe sancties tegen Rusland en er zal in de nabije toekomst een beslissing genomen worden", aldus Sanders. "We zijn het aan het aftoetsen, maar er is momenteel niets om aan te kondigen."

Larry Kudlow, de economisch adviseur van president Donald Trump, zei nadien dat Nikki Haley "voorop lag vergeleken met de rest". "Ze levert schitterend werk, ze is een zeer opmerkelijke ambassadrice", zei hij op een persbriefing in Mar-a-Lago, waar Trump twee dagen lang de Japanse premier Shinzo Abe ontmoette voor gesprekken. "Misschien was daar enige tijdelijke verwarring over. Ik denk dat het punt is dat we een aantal sancties hebben en dat bijkomende sancties overwogen worden, maar nog niet vastliggen."

Voor haar aanstelling als VN-ambassadrice was Haley gouverneur van South Carolina. Bij de VN valt ze in haar interventies vooral op door de harde toon die ze aanslaat tegenover Rusland.