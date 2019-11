"Verschillende doden" bij schietpartij in Californië jv

18 november 2019

06u50

Bron: dpa, belga 0 In Fresno, in de Amerikaanse staat Californië, zijn volgens mediaberichten negen mensen neergeschoten, en daarbij zijn "verschillende mensen" omgekomen. Dat melden Amerikaanse media, op basis van de politie van Fresno.

De overlevenden van de schietpartij zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Sommigen zijn kritiek, anderen zijn kritiek maar stabiel.

In de stad, ten zuidoosten van San Francisco, was een familie in de tuin aan het kijken naar een footballmatch. De schutter drong binnen in de tuin en opende het vuur. Nog volgens Amerikaanse media is er nog niemand opgepakt.

"Mass casualty shooting" in Fresno, California leaves several dead https://t.co/D6wA4cdDiS pic.twitter.com/PFWm6RLhr7 CBS News(@ CBSNews) link

