“Vernederd” maar “geen uitstel”: dit schrijven Britse kranten over de laatste nederlaag van Boris Johnson AW

20 oktober 2019

07u13 0 Het beloofde gisteren een spannende dag te worden voor de Britse premier Boris Johnson. Het parlement zou stemmen over de brexitdeal die hij met de EU overeen was gekomen. Alleen gebeurde dat helemaal niet: het parlement stemde een amendement waarin staat dat het akkoord niet goedgekeurd kan worden. En daar smullen de Britse kranten vandaag van, ze beelden hem vandaag als held én als loser af.

Het zogenaamde Letwin-amendement kreeg de steun van 322 Lagerhuisleden. 306 van de parlementariërs stemden tegen het voorstel. In het bewuste amendement staat dat het Lagerhuis pas definitieve goedkeuring kan geven aan de brexitdeal als de bijbehorende wetgeving goedgekeurd is door het parlement. Het gevolg? Boris Johnson moet de Europese Unie nogmaals om uitstel van de deadline vragen.

“Vernederende nederlaag”, kopt de Britse krant The Observer daarover vandaag. De krant benadrukt evenzeer dat Johnson zijn plannen dan wel gedwarsboomd zijn waardoor hij “wettelijk verplicht is” om uitstel te vragen, maar dat doet hij niet met volle goesting. “Geen uitstel zweert Johnson.”

Tomorrow’s front page pic.twitter.com/YNnY4oi8c7 The Observer(@ ObserverUK) link

Een soortgelijk verdict in The Mirror, ietwat feller geformuleerd: “Vernederd”. “Premier gedwongen om te bedelen voor uitstel”, staat er verder nog op de voorpagina. De krant neemt ook nota van zijn drie zeer tegenstrijdige brieven aan de EU-leiders. Die zou hij volgens bronnen binnen de Britse regering niet zelf ondertekend hebben. Er zouden ook andere documenten aan de brief zijn toegevoegd waaronder een wel door Johnson ondertekende brief waarin hij stelt dat een uitstel van de brexit “een vergissing” zou zijn.

The Sunday Times bekijkt het vanuit een andere invalshoek: “Boris bindt de strijd aan met brexit ‘wreckers’”. En dat doet hij met zijn drie “uitdagende” brieven: strijdlustige taal. En dat is de tendens van het volledige artikel. Zo zou Johnson “een nieuw front geopend hebben in zijn strijd voor de brexit”.

The Sunday Times reveals Boris Johnson's audacious response to the 'Brexit wreckers' #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/HsFqSMklIf The Sunday Times(@ thesundaytimes) link

The Sunday Telegraph kopt dan weer op Johnson die “weigert om brief over brexituitstel te ondertekenen”. Wat verderop lezen we dat de brief “niet van mij is”, aldus Boris Johnson.

The front page of tomorrow's Sunday Telegraph: 'Johnson refuses to sign Brexit delay letter' #TomorrowsPapersToday #brexit pic.twitter.com/viMo7iuQ1y The Telegraph(@ Telegraph) link

Andere kranten focussen zich dan weer op de ministers in het parlement, eerder dan op Johnson. Zo kopt The Daily Mail simpelweg “The house of fools” of het (Lager)huis der dwazen, bij wijze van samenvatting.