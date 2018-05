'Vermoorde' Russische journalist leeft toch nog, dood in scène gezet: "Eigen vrouw wist van niets" TT

30 mei 2018

16u31

Bron: Reuters 7 Een onwaarschijnlijke plotwending in Kiev: de Russische journalist Arkady Babchenko, die gisteren volgens berichten werd vermoord in de Oekraïense hoofdstad nadat hij zijn thuisland was ontvlucht, leeft nog. Hij gaf deze namiddag een persconferentie in Kiev, samen met het hoofd van de Oekraïense veiligheidsdienst. Zijn dood werd in sc è ne gezet om een Russische huurmoordenaar voor te zijn, zo blijkt nu. Zelfs zijn vrouw wist van niets.

Zijn echtgenote trof de 41-jarige Arkady Babchenko gisteren bloedend in zijn appartement aan, werd gemeld. De man overleed zogezegd in de ambulance op weg naar het ziekenhuis.

Vanmiddag dook Babchenko echter plots op tijdens een persconferentie van de veiligheidsdiensten in Kiev. "Ik zou mijn medeleven met de familie van Arkadi Babtsjenko moeten uitdrukken, maar ik zal dat niet doen", zo opende het hoofd van de SBU, Vasil Hritsak, de persconferentie. Daarna trad een opvallend levendig ogende Babtsjenko naar voren om de journalisten toe te spreken.

Hij verontschuldigde zich uitgebreid tegen al wie gechoqueerd was door zijn zogezegde dood, maar benadrukte dat het noodzakelijk was om hem te beschermen. "Extra verontschuldigingen voor mijn vrouw", zei Babchenko. "Olechka, het spijt me, maar er waren geen andere opties." Zelfs zij was niet van het plan op de hoogte en bevestigde gisteren zijn dood.

Twee maanden voorbereiding

Het hoofd van de Oekraïense veiligheidsdiensten zei dat het land maanden geleden informatie had gekregen over moordplannen op Babchenko. De Russische geheime dienst zou opdracht hebben gegeven hem te vermoorden. Een Oekraïense huurmoordenaar zou 40.000 dollar gekregen hebben voor de moord. De man kon gisteren opgepakt doordat Oekraïne de moord zelf in scène zette.

De hele operatie zou twee maanden lang voorbereid zijn. Babchenko zelf werd een maand geleden op de hoogte gebracht. "Een hele maand hebben de SBU en ik contact gehad, hebben we nagedacht, gewerkt, gehandeld. En het resultaat was deze bijzondere missie."

"Bijzondere operatie"

Het hoofd van de veiligheidsdienst zei dat het om een "bijzondere operatie" ging. "Dit heeft ons in staat gesteld om een cynische provocatie te verijdelen en om de voorbereidingen van deze misdaad door Russische diensten te documenteren."

Oekraïens president Poroshenko zegt dat Babchenko en zijn familie bescherming zullen krijgen.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, zei gisteren het "erg bedroevend" te vinden dat Rusland beschuldigd wordt van de moord. Nu zegt Buitenlandse Zaken in Moskou "verheugd" te zijn dat Babchenko nog leeft. De Russen beschuldigen Oekraïne wel hem te gebruiken voor "propagandadoeleinden".

Kritiek op Kremlin

Babchenko was een van Ruslands voornaamste oorlogscorrespondenten. Hij diende in het Russische leger tijdens de eerste Eerste Tsjetsjeense Oorlog en werd later journalist. Hij werkte als militair correspondent voor verscheidene Russische mediakanalen en publiceerde meerdere boeken over zijn ervaringen in de oorlog.

De journalist uitte zich de voorbije jaren als criticus van het Kremlin, kwam op voor de oppositie in 2012 en keurde de Russische acties in Syrië en de Krim af. In december 2016 schreef Babchenko een Facebookbericht over een gecrasht Tu-154-transportvliegtuig, dat in de Zwarte Zee belandde toen het een koor van het Rode Leger overbracht naar Syrië.