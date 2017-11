"Vermoorde Kim Jong-Nam bevuilde zichzelf na vergiftiging met zenuwgas" ep

10u31

Bron: Ad.nl/AP 2 AP Een Maleisische arts verklaarde vandaag dat er sporen van zenuwgas op het lichaam van Kim Jong-Nam zijn gevonden. In het proces rond de moord op Kim Jong-nam heeft een Maleisische arts vandaag verklaard dat er daadwerkelijk sporen van het zenuwgas VX op zijn lijk zijn aangetroffen. De in ongenade gevallen halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un zou zijn ondergoed hebben bevuild en zijn pupillen waren samengetrokken. Bewijs voor het gebruik van vergif.

"Op basis van de autopsie, en de resultaten van het laboratorium, blijkt de doodsoorzaak een acute vergiftiging met VX-zenuwgas te zijn’’, zei overheidsdokter Nurliza Abdullah in de rechtszaal. Ze stemde daarmee in met de verklaring die een andere arts, na een voorlopige lijkschouwing, al eerder in het proces had gegeven. Op het gezicht van de dode werden resten van het chemische goedje aangetroffen.

Nurliza vertelde de rechtbank dat, als bewijs voor een vergiftiging, in Kims ondergoed een grote hoeveelheid uitwerpselen zat en dat diens pupillen klein waren. De arts moest de advocaat van de Indonesische Siti Aisyah en de Vietnamese Doan Thi Huong, beiden verdachten in de moordzaak, gelijk geven dat de lijkschouwing alleen niet genoeg was om VX als doodsoorzaak aan te wijzen.

Onschuldige grap

Een chemische analyse van resten op Kims gezicht en lichaam was wel voldoende om die conclusie te trekken, aldus Nurliza. Kim Jong-Uns halfbroer werd op 13 februari op het vliegveld van Kuala Lumpur, wachtend op een vlucht naar Macau, door de twee vrouwelijke verdachten aangevallen. Hij kreeg door hen de giftige stof in het gelaat gesmeerd.

Siti Aisyah en Doan Thi Huong, tot nu toe de enige aangeklaagde verdachten, zeggen allebei onschuldig te zijn. Volgens hun advocaten zijn de vrouwen er ingeluisd en waren ze in de veronderstelling dat ze een onschuldige grap uithaalden voor een tv-programma. De kans is groot dat beiden de doodstraf opgelegd krijgen voor hun daad.

Executielijst

De Zuid-Koreaanse geheime dienst claimt zelfs dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un zelf de opdracht tot de moord heeft gegeven. Kim Jong-Nam was een playboy die door zijn gedrag bij zijn halfbroer in ongenade was gevallen, hij leefde al tien jaar lang onder de bescherming van China. Een paar jaar voor zijn dood schreef hij een brief aan zijn broer, waarin hij vroeg of zijn naam van zijn executielijst kon worden gehaald.

Op videobeelden is te zien hoe Kim Jong-Nam na contact met de verdachten naar een politiepost strompelt en in elkaar zakt. Kort daarna overleed de 46-jarige Kim. Volgens de aanklager zijn vier bij het complot betrokken Noord-Koreanen de dag na Kims dood het land uit gevlucht. Siti Aisyah en Doan Thi Huong worden gezien als Noord-Koreaanse agenten.

EPA Doan Thi Huong wordt beschuldigd van moord op Kim Jong-Nam.

AFP Ook Siti Aisyah zou een rol hebben gespeeld in de moord op Kim Jong-Nam.