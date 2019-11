“Vermoedelijk 151 van de 426 afgereisde Syriëstrijders gestorven" ES

30 november 2019

14u21

Bron: Belga 1 De veiligheidsdiensten in ons land vermoeden dat 151 van de 426 personen die sinds 2012 vanuit ons land naar Syrië afreisden inmiddels overleden zijn. 295 personen bevinden zich momenteel nog ter plaatse. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) geantwoord op een schriftelijke vraag van Barbara Pas (Vlaams Belang).

De meeste personen van wie de afreisdatum naar Syrië gekend is, vertrokken in de jaren 2013 (144) en 2014 (134). Nadien daalde het aantal tot 56 in 2015 en tot telkens 4 in 2016 en 2017. In 2018 reisde er nog 1 persoon af.

Dit jaar werden er geen geteld. In 2016 waren er 109 van deze personen geregistreerd als waarschijnlijk overleden. In 2017 werden 15 overlijdens geregistreerd, in 2018 11 en in 2019 tot nog toe 14.

Geen absolute zekerheid

Absolute zekerheid dat de betrokkene werkelijk overleed, is er in een aantal gevallen echter niet. "We hebben geen exacte cijfers met betrekking tot de herkomst van de overlijdensmeldingen. Er werden ook geen controles ter plaatse uitgevoerd. Twee overlijdensmeldingen werden door een Syrisch geneesheer geattesteerd", aldus de minister die toegeeft dat een aantal dood gemelde Syriëstrijders nadien toch in leven bleken te zijn. Dat bleek nog met Abedallah Nouamane (23), die nu opgesloten zit in een Koerdische gevangenis in de Noord-Syrische plaats Haska en recent sprak met een Nederlandse reporter.