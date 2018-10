"Vermiste journalist is vermoord in opdracht van het Saoedische koningshuis" AW

10 oktober 2018

09u07

Bron: The New York Times 0 Enkele Turkse veiligheidsagenten zijn er steevast overtuigd dat de Saoedische journalist Jamal Khashoggi (59) is vermoord in het Saoedische consulaat in Istanbul. Dat zou gebeurd zijn nadat het koninklijk paleis in Saoedi-Arabië daartoe bevel had gegeven. Meer zelfs: het gebeurde met een soort van kettingzaag.

De Turkse veiligheidsofficieren –die overigens ook anoniem willen blijven- beschrijven uitzonderlijk gedetailleerd hoe de Saoedische journalist om het leven is gebracht. Binnen twee uur na zijn aankomst op het consulaat, zou hij gedood zijn door enkele agenten. Het team zou het lichaam van de journalist zelfs in stukjes gezaagd hebben met een zaag. “Het lijkt een beetje op Pulp Fiction”, aldus een van de anoniem veiligheidsofficieren.



Eerder al beweerde Turkije dat er een groep van 15-tal Saoedi’s, met twee verschillende chartervluchten, naar Turkije afzakten om Khashoggi te vermoorden. Enkele uren nadat de journalist op het consulaat arriveerde, vertrokken ze terug naar Saoedi-Arabië.

Saoedi-Arabië ontkent

Saoedische functionarissen, waaronder kroonprins Mohammed bin Salman, ontkennen de beschuldigingen en beweren dat Khashoggi het consulaat verliet, kort nadat hij arriveerde. President Erdogan eist dat de Saoedi's bewijs leveren dat hun bewering klopt.

Het blijft onduidelijk welke bewijzen de Turkse regering in handen heeft, maar hun conclusie dat het Saoedische koninklijke hof de dood van de journalist heeft bevolen, vergroot de druk aan beide zijden. Beide landen vertelden een eigen versie van het verhaal. Nu moeten ze dat verhaal zien te staven met bewijzen. De kans dat de journalist nog leeft, wordt in ieder geval steeds kleiner. Er is immers al een week verstreken sinds de laatste keer dat hij gezien werd.

Kritiek op het koningshuis

Jamal Khashoggi is een journalist en niet op zijn mondje gevallen. Hij staat bekend voor zijn kritiek op het beleid van kroonprins Mohammed bin Salman, iets wat niet geapprecieerd wordt in een land als Saoedi-Arabië. Zo werden talrijke intellectuelen, vrouwelijke activisten en bekende ondernemers alvast achter tralies gezet omdat zij de ‘nationale veiligheid’ in gevaar zouden brengen. Omdat de journalist niet langer veilig was in eigen land, leefde hij al een tijdje –in ballingschap- in de Verenigde Staten. Vorige week dinsdag bezocht hij het Saoedische consulaat in Turkije opdat hij zou kunnen trouwen met zijn Turkse verloofde. Maar de man keerde nooit terug. Ruim vijf uur na sluitingstijd zat zijn verloofde nog steeds op hem te wachten. Sindsdien lijkt Jamal van de aardbol verdwenen te zijn.