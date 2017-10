'Vermiste' hotelbewaker Las Vegas duikt op bij Ellen DeGeneres: "Ik dacht dat ik boorgeluiden hoorde" Joeri Vlemings

08u40 7 AP Hotelbewaker Jesus Campos is weer terecht. De tot 'held' verheven veiligheidsagent vertelde in de Ellen DeGeneres Show voor het eerst over die afschuwelijke avond in Las Vegas, waarop Stephen Paddock 58 festivalgangers doodschoot vanuit het Mandalay Bay Hotel. "Ik dacht dat ik boorgeluiden hoorde", zei Campos. Toen kreeg de man die door toeval het snelst bij Paddock (64) kwam een kogel in het been.

De 25-jarige Campos zei dat hij opgeroepen werd om een openstaande deur te controleren, niet ver van Paddocks hotelkamer op de 32ste verdieping van het Mandalay Bay. De bewaker bevond zich toen op het 31ste en nam de trap naar boven. Daar botste hij op een gebarricadeerde deur. Hij bereikte via een andere weg de gang van het 32ste en zag toen dat de deur was vastgemaakt met een metalen haakje. Campos verwittigde daarop de technische dienst, die Stephen Schuck uitstuurde om te checken wat er gaande was. "Op dat moment hoorde ik iets waarvan ik vermoedde dat het boorgeluiden waren. Ik dacht dat ze ergens aan het werken waren." Campos liep door de hal, verder weg van Paddocks deur. "Zo moet ik zijn aandacht getrokken hebben. Ik hoorde repeteervuur. Ik zocht dekking en voelde een brandend gevoel. Ik trok mijn broekspijp omhoog en zag bloed. Het was toen dat ik via de radio meedeelde dat er geschoten werd."

In de VS was er al heel wat te doen rond Jesus Campos. Als hotelbewaker van het Mandalay Bay was hij op 1 oktober de eerste die de kamer ontdekte van waaruit Paddock op de mensenmassa vuurde en zo de politie kon verwittigen. Sheriff Joe Lombardo gaf na de tragische feiten maar liefst drie versies van het tijdsverloop die avond, met telkens een andere rol voor Campos. In de eerste was hij nog de grote held, want hij had de aandacht van Paddock afgeleid, waardoor de schutter zijn wapen op hém had gericht en niet langer op het publiek beneden. Maar in de tweede en ook in de laatste versie van de politie was het niet meer duidelijk waarom Paddock plots was opgehouden met schieten. In elk geval niet meer "dankzij" Campos, want Paddock had dan toch éérst op hém gevuurd door de deur van zijn hotelsuite. In versie 2, begon Paddock zelfs pas zes minuten later op de muziekliefhebbers te schieten, maar in versie drie vielen die zes minuten weg. En daarmee ook de prangende vraag waarom de politie niet sneller had ingegrepen, met name tijdens die zes minuten tussen Paddocks rake schot op de bewaker en zijn latere vuursalvo's op de massa. Sommigen vroegen zich af of het hotel de politie misschien niet meteen verwittigd had.

Campos zou eerder deze week een aantal interviews geven, maar hij zegde die allemaal af. Hij liet zich in de plaats daarvan medisch behandelen en bleek vervolgens spoorloos. Aan zijn woning had hij een bordje gehangen met de boodschap: 'verboden toegang, geen media op privaat domein'. Campos was plots verdwenen, voor sommigen vermist. Merkwaardig.

Maar gisteren zat hij dus bij Ellen DeGeneres. De bedeesde, nerveuze man was zichtbaar nog altijd heel erg aangeslagen toen hij zijn verhaal deed, ook al kreeg hij de steun van collega Stephen Schuck. De gewonde Campos had Stephen op 1 oktober vanuit zijn eigen schuilplaats op de gang van de 32ste verdieping in het Mandalay Bay toegeroepen dat hij dekking moest zoeken voor de kogelregen. Die waarschuwing redde mogelijk het leven van Stephen, die naar eigen zeggen de "druk" van de kogels langs zijn oren "voelde". Campos had ook een vrouwelijke hotelklant die haar kamer uitkwam aangemaand om binnen te blijven.

In ware Amerikaanse stijl stak DeGeneres de loftrompet af van "held" Jesus Campos, die volgens haar naast deze twee nog heel wat andere levens had gered. Maar opheldering over de drie door de politie voorgestelde scenario's van wat er die avond precies gebeurde in het hotel, kwam er niet. Een gemiste kans, want Ellen liet trots verstaan dat zij de primeur had gekregen en dat Campos verder niet met de pers zou praten. Campos en Schuck deden het alvast niet voor het geld, want dat weigerden ze beiden. Een sponsor schonk in hun naam 25.000 dollar aan een fonds voor slachtoffers van de schietpartij in Las Vegas.