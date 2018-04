“Verkrachtingsvideo was waardeloos want jongen weende en smeekte om genade”: koppel dat zoon (9) verhuurde voor bedragen tot 10.000 euro legt hallucinante getuigenis af KVDS

20 april 2018

12u52

Bron: Spiegel Online 9 In het Duitse Freiburg is een reeks processen van start gegaan rond een koppel dat zijn zoon (9) jarenlang voor grof geld uitleende aan pedofielen. Christian L. (39) en Berrin T. (47) kregen daar bedragen voor die konden oplopen tot 10.000 euro. Tijdens het eerste proces tegen een van hun klanten (Markus K.) gaf Christian L. – die zijn stiefzoon zelf ook misbruikte – een hallucinant getuigenis over hoe hij en zijn vrouw tewerk gingen.

Het proces van Markus K. (41) was het eerste van in totaal 7 zaken die gerelateerd zijn aan de zoon van Christian L. en Berrin T. Het koppel moet zich zelf ook verantwoorden, vanaf 11 juni. Tijdens het eerste proces trad Christian L. aan als getuige en wat hij vertelde, was erg verontrustend. Net als de manier waarop hij dat deed: alsof het om iets banaals ging.

Psycholoog

Hij bleek Markus K. ontmoet te hebben in de gevangenis van Freiburg waar ze allebei voor zedenfeiten met minderjarigen een straf uitzaten en de twee konden het meteen met elkaar vinden. Na hun celstraf verloren ze elkaar uit het oog, maar ze kwamen elkaar weer tegen bij de psycholoog waar ze na hun celstraf allebei naartoe moesten. Dat had nooit mogen gebeuren, maar Christian L. bleek op zekere dag een half uur te vroeg, terwijl de afspraak van Markus K. was uitgelopen. Ze hielden contact via sociale media en daar verplaatsten hun gesprekken zich al snel van Facebook en WhatsApp naar de “veiliger” versleutelde berichtensite Line.

Het gesprek dat het misbruik inluidde, vond plaats op 20 juli 2016. En het werd integraal voorgelezen in de rechtszaal. Of hij alleen thuis is, wil Markus K. weten van Christian L. “Nee, met mijn vrouw en zoon”, klinkt het antwoord. “Zoon? Sinds wanneer?”, is de repliek. “Stiefzoon, niet van mezelf”, repliceert Christian L., waarop hij vertelt dat hij een relatie heeft: “Ik heb toegang tot de jongen en heb hem in mijn macht.” Als Markus K. wil weten hoe oud hij is, klinkt het antwoord: 9.

Wijngaard

Er volgt een afspraak op 23 juli 2016 en de moeder van de jongen brengt hem naar de wagen waarin de twee mannen zitten te wachten. Ze rijden naar een wijngaard vlakbij Staufen en daar misbruikt Markus K. de jongen. Ze spreken af dat hij “10 of 20 euro” zal krijgen “om hem tevreden te houden”. Christian L. filmt alles “voor persoonlijk gebruik”. “Maar de verkrachtingsvideo was waardeloos, want jongen was in paniek, weende en smeekte om genade”, klinkt het.

Markus K. wist toen al dat de jongen vaker misbruikt werd. In totaal “50 tot 60 keer” sinds 2015, aldus Christian L. Regelmatige klanten betaalden tot 10.000 euro per keer. Markus K. moest niets betalen, voor hem was het een vriendendienst.

Later bezoekt Markus K. de jongen nog eens thuis in zijn kamer. Moeder Berrin T. legt handboeien en ketenen klaar zodat hij hem deze keer beter in bedwang kan houden. Daarna trekt ze zich terug in de woonkamer met haar man. Nadat Markus K. de jongen misbruikt heeft, doet zijn stiefvader hetzelfde. Alles wordt opnieuw opgenomen “voor eigen gebruik”. Daarna eten ze allemaal samen de maaltijd die Berrin T. intussen heeft klaargemaakt. En speelt Markus K. nog wat met de jongen.

Geen genade

Een derde ontmoeting kan de politie gelukkig verhinderen. Markus K. bekende al snel alles waardoor de jongen niet hoefde te getuigen in de rechtbank, maar hij kon desondanks niet op genade rekenen. Hij werd gisteren tot 10 jaar cel veroordeeld voor zijn aandeel in het pedofilienetwerk. Hij moet ook een schadevergoeding van 12.500 euro betalen aan het slachtoffer.

Volgens de rechter maken zijn gebrek aan empathie voor zijn slachtoffer en de ernst van de feiten een herhaling van soortgelijke feiten waarschijnlijk. Hij zal na zijn celstraf dan ook in preventieve hechtenis moeten blijven. Op zijn telefoon en computer werd heel wat kinderporno gevonden en op sociale media zou hij zich voorgedaan hebben als tiener om contact met ‘leeftijdsgenootjes’ te zoeken. Met hen begon hij dan seksueel getinte chatgesprekken. De man was nochtans eerder al veroordeeld voor zedenfeiten met minderjarigen en mocht geen contact meer met hen hebben.

Slecht gevoel

“We hadden altijd een slecht gevoel bij hem”, aldus een politieman die de kerel moest monitoren voor een programma dat het risico op het hervallen van seksuele delinquenten moet minimaliseren. “Hij vertelde ons altijd wat we wilden horen.” En dat deed hij ook bij zijn therapeut.

Het proces tegen Christian L. en Berrin T. volgt zoals gezegd in juni. Zij riskeren minstens 15 jaar cel voor wat ze hun zoon aandeden. De jongen zelf is intussen ondergebracht bij een pleeggezin en hij krijgt ook intensieve psychiatrische begeleiding.