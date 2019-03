"Verkozen president" Fayulu doet afstand van parlementszetel in Congo ttr

06 maart 2019

17u46

Bron: belga 0 De Congolese oppositieleider en presidentskandidaat Martin Fayulu zal niet zetelen in het nieuwe parlement. Dat kondigde hij vandaag aan. Fayulu haalde bij de presidentsverkiezingen de meeste stemmen, maar de kiescommissie riep de andere oppositiekandidaat Félix Tshisekedi uit tot winnaar. Fayulu beschouwt zichzelf als "verkozen president".

"Ik ben verkozen als president van de republiek, ik ga nu niet plots bij gebrek aan beter gaan zetelen als parlementslid", aldus Fayulu. "Nooit! Ik kan geen verkozen president én parlementslid zijn." Fayulu, leider van de kleine partij Ecide, werd bij de verkiezingen van 30 december wel herkozen als parlementslid voor hoofdstad Kinshasa. Het nieuwe parlement wordt nog altijd gedomineerd door aanhangers van de vroegere president Joseph Kabila.

In de aanloop naar de verkiezingen werd Fayulu door verschillende zwaargewichten uit de oppositie benoemd tot unieke kandidaat van de oppositie. Ook Tshisekedi steunde aanvankelijk Fayulu, maar hij trok die steun al snel terug.



Na de verkiezingen werd Tshisekedi door de kiescommissie uitgeroepen als winnaar, met 39 procent van de stemmen, voor Fayulu (35 procent) en de kandidaat van Kabila, Emmanuel Ramazani Shadary (24 procent). Uit gelekte resultaten bleek echter dat Fayulu de grote overwinnaar was, met goed 60 procent van de stemmen. Ook de internationale gemeenschap uitte in eerste instantie twijfels, maar uiteindelijk verstomde de kritiek en legde iedereen zich neer bij de "winst" van Tshisekedi.