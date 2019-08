“Verkeerde omgang met munitie”: één dode bij grote brand in spectaculair exploderend munitiedepot in Siberië ADN

06 augustus 2019

17u18

Bron: Belga 0 De grote brand en de reeks explosies in een munitiedepot in Siberië hebben één mensenleven geëist. Er vielen ook zeker acht gewonden. Dat blijkt uit een balans van het Russische onderzoekscomité. De brand werd vermoedelijk veroorzaakt door een verkeerde omgang met munitie, zo hebben federale autoriteiten vandaag gezegd.

De brand en explosies gebeurden gisteren in een depot in Atsjinsk in de regio Krasnojarsk, op 4.000 kilometer ten oosten van Moskou. Duizenden mensen werden uiteindelijk geëvacueerd. Het Russische leger stuurde tien blusvliegtuigen, vijf helikopters en meer dan 70 leden van de ontmijningsdienst ter plaatse. Vanochtend kregen de militaire diensten de brand onder controle.

Volgens het onderzoekscomité liepen acht mensen verwondingen op van een uiteenlopende ernst. De gouverneur van de regio, Aleksandr Oess, sprak eerder van twaalf gewonden en een vermiste.



De dodelijke brand en explosies werden vermoedelijk veroorzaakt door een verkeerde omgang met munitie. Het Russische onderzoekscomité opent een strafzaak voor het schenden van veiligheidsvoorschriften bij het hanteren van levensbedreigende materialen. "De meest waarschijnlijke oorzaak is een menselijke fout", liet ook Dmitri Boelgakov, de viceminister van Defensie, zich eerder al ontvallen.