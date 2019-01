"Verkeer op Antwerpse ring en E313 volledig stilgevallen”: Slechts één rijstrook vrij na ongeval, Liefkenshoektunnel tolvrij

14 januari 2019

06u56

De Antwerpse ring is in de richting van Gent zo goed als volledig versperd na een ongeval. Ter hoogte van Borgerhout is er maar één rijstrook vrij. Rond 7 uur staat er al meer dan een uur file vanuit het noorden van de stad. De Liefkenshoektunnel is tolvrij gemaakt in de richting van Gent.