"Vergiftigde Russische dubbelspion schreef Poetin brief om vergiffenis te vragen"

24 maart 2018

12u28

Bron: BBC, The Telegraph 2 De voormalige Russische dubbelspion Sergei Skripal zou een brief aan president Poetin geschreven hebben om hem vergiffenis te vragen. Dat beweert een vriend van Skripal. De spion en zijn dochter Yulia werden vergiftigd en liggen nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Sergei en Yulia Skripal werden drie weken geleden in het Britse Salisbury aangevallen met het zenuwgas novichok. Beiden vechten sindsdien voor hun leven. Als ze er doorkomen, is de kans op hersenschade groot. De dubbele moordpoging leidde tot een diplomatieke crisis tussen Rusland en Engeland.

Volgens Vladimir Timosjkov, een vriend van Sergei Skripal, zou die laatste spijt gehad hebben van zijn verleden als spion voor de Britten. Skripal wou terugkeren naar Rusland om zijn familie te bezoeken. Hij schreef volgens Timosjkov daarom een verzoek voor vergiffenis naar de Russische president Vladimir Poetin.

Geen verrader van het vaderland

In 2006 zat kolonel Skripal vast in een Russische gevangenis omdat hij geheime informatie had doorgespeeld aan MI6. Vier jaar later werd Skripal in een spionnenruil overgebracht naar het Verenigd Koninkrijk. Hij vestigde zich in Salisbury.

Skripal, nu 66, ziet zichzelf niet als een verrader, beweert Timosjkov. De twee kennen elkaar al sinds hun schooltijd. Skripal had trouw gezworen aan de voormalige Sovjet-Unie. Timosjkov zei dat Skripal hem dat in 2012 aan de telefoon had verteld. "Veel mensen meden hem", zei Timosjkov aan de BBC. "Zijn klasgenoten vonden dat hij het vaderland had verraden." Dat ontkende hij tijdens het telefoongesprek. "Hij schreef Vladimir Poetin aan, zei hij, met de vraag om volledig te worden vergeven en om Rusland te mogen bezoeken. Zijn moeder, broer en andere familieleden woonden in Rusland." Het Kremlin ontkent de vermeende brief van Skripal te hebben ontvangen.

Cynische wensen

De Russische ambassadeur in Londen, Alexander Yakovenko, wenste gisteren Skripal en zijn dochter een spoedig herstel toe. Dat wordt gezien als een cynische zet, omdat het VK Rusland openlijk beschuldigt van de aanval met zenuwgas. Eerder had Yakovenko ook al agent Nick Bailey aangeschreven, die eveneens vergiftigd raakte nadat hij de Skripals ter hulp was gesneld.

Het is nog niet duidelijk of het zenuwgas verstopt zat in een reistas van Yulia Skripal dan wel in de wagen van haar vader.

De speurders hebben gisteren ook de bank verwijderd waarop de Skripals het bewustzijn verloren, kort nadat ze restaurant Zizzi in Salisbury hadden verlaten. Een hele opluchting voor de bewoners van Salisbury.