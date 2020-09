“Verenigd Koninkrijk staat voor kantelpunt”: Britse premier overweegt verbod om leden van andere gezinnen te ontmoeten KVE

20 september 2020

16u53

Bron: Sky News, ANP 10 Het VK staat voor een “kantelpunt” waar “meer beperkende maatregelen” kunnen worden genomen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, zo verklaarde Minister Matt Hancock van Volksgezondheid vanmorgen aan Sky News. Het coronavirus is weer fors in opmars in september en een tweede lockdown wordt niet uitgesloten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Volgens Hancock dreigen strengere maatregelen, tenzij de bevolking zich houdt aan de strikte regels rond ‘social distancing’. “Het is nu van cruciaal belang dat iedereen stopt, een stap terugzet en zich er bewust van wordt dat we allen een steentje moeten bijdragen.”

Premier Boris Johnson presenteerde zaterdagavond nieuwe beperkende maatregelen die van kracht worden voor de inwoners van regio’s in het noorden, noordwesten en centrum van Engeland. Daar slaat de nieuwe golf van besmettingen met het coronavirus het hardst toe.



Zelfisolatie

Eén van de maatregelen is een wettelijke verplichting tot zelfisolatie vanaf 28 september. De verplichting zal gelden voor mensen die positief hebben getest of aan wie de nationale gezondheidsdienst NHS expliciet vraagt om een quarantaine in acht te nemen.



Mensen die positief testen moeten zich 10 dagen isoleren. Zij die samenwonen met iemand die positief testte of symptomen vertonen moeten 14 dagen binnenblijven. Er zwaaien boetes van 1.000 tot liefst 10.000 pond (bijna 11.000 euro) voor herhaaldelijke of zware overtredingen.

Pubs

Volgens de geruchtenmolen zou de Britse premier opnieuw een verbod overwegen om leden van andere gezinnen te ontmoeten, alsook het beperken van de openingsuren van de pubs. Mogelijk zou dit volgen in een schoolvakantie van twee weken volgende maand.

Hancock zei aan Sky News dat de autoriteiten zondag samenzitten om nieuwe maatregelen voor Londen te bespreken.

Met bijna 42.000 overlijdens is het Verenigd Koninkrijk het Europese land dat tot dusver het hardst is getroffen door de coronapandemie. Net als andere landen is het aantal besmettingen er opnieuw sterk aan het toenemen sinds het einde van de vakantieperiode.