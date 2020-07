"Verenigd Koninkrijk moet zich voorbereiden op serieuze Chinese vergelding na 5G-verbod Huawei" mvdb

14 juli 2020

18u41

Bron: ANP - Sky News 1 Experts van Sky News verwachten dat het Verenigd Koninkrijk te maken krijgt met serieuze represailles van China nu de overheid heeft beslist Huawei in 2027 uit het 5G-netwerk te verbannen

Het Verenigd Koninkrijk is een heel belangrijke klant voor Huawei, omdat steun van het VK ook een betere toegang naar de rest van Europa (en de wereld) zou kunnen betekenen. De Chinese ambassadeur Liu Xiaoming heeft tegen de Britse regering gezegd dat het verbannen van de technologie van Huawei betekent dat China wordt behandeld als een “vijandig land”.

Volgens Sky News moet het VK zich voorbereiden op serieuze vergelding. Toen Canada Huawei dwarszat belandden er enkele Canadese staatsburgers in China in de gevangenis. Ambassadeur Xiaoming heeft al gehint op een terugloop in Chinese investeringen in het VK, maar experts verwachten ook dat er meer cyberaanvallen zullen worden uitgevoerd op Britse doelen, hogere importheffingen op Britse goederen en meer restricties voor Britse bedrijven in China.

Omdat de Verenigde Staten hebben verboden dat Huawei nog Amerikaanse technologie in hun chips gebruikt moeten ze nu werken met ongecontroleerde Chinese alternatieven. Daardoor is de Britse overheid op de beslissing teruggekomen om Huawei als partner aan te stellen om een 5G-netwerk op te zetten - een excuus dat wellicht niet ongelegen komt, denken experts, omdat de Britten de samenwerking dan niet om meer politieke redenen hoeven te beëindigen.

Het regeringsbesluit zet de Brits-Chinese relaties allicht verder onder druk. De regering-Johnson besloot eerder om de toegang tot het Britse staatsburgerschap uit te breiden voor inwoners van de voormalige kroonkolonie Hongkong als reactie op de nieuwe, omstreden veiligheidswet die China er heeft ingevoerd. Ambassadeur Xiaoming beschuldigde de Britten begin deze maand van “flagrante inmenging in de Chinese binnenlandse zaken”.

