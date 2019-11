“Verenigd Koninkrijk bestaat niet lang meer” TT

08 november 2019

Bron: ANP 0 Het Verenigd Koninkrijk is geen lang leven beschoren, denkt de helft van de Britse bevolking. Binnen tien jaar is de unie tussen Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland in zijn huidige vorm iets uit het verleden, klinkt het in een peiling van Ipsos Mori. In 2014 was nog 43 procent zo pessimistisch over het voortbestaan van het Verenigd Koninkrijk.

Of het Verenigd Koninkrijk, dat terug te voeren is op een verdrag uit 1707, over vijf jaar bestaat is volgens de Britten ook verre van zeker. 42 procent zegt dat hun land in zijn huidige vorm dan nog bestaat, 44 procent denkt van niet.

De politieke ontwikkelingen van de laatste jaren hebben voor grote verdeeldheid gezorgd op de Britse eilanden. Zo stemden Engeland en Wales bij het brexit-referendum in meerderheid voor een vertrek uit de Europese Unie, maar wilden Schotland en Noord-Ierland juist lid blijven.

Bovendien is er in Schotland al langere tijd een beweging voor onafhankelijkheid. In een referendum in 2014 stemde 45 procent van de Schotten daar voor. Inmiddels wordt de roep om een nieuw referendum steeds sterker.

Daarnaast krijgt Noord-Ierland in het brexit-verdrag dat premier Boris Johnson afsloot een aparte behandeling. Critici van dat verdrag menen dat dit de Noord-Ieren in de armen van Ierland drijft en uiteindelijk tot een Ierse hereniging zal leiden.