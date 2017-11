"Verdachte van oorlogsmisdaden neemt gif in bij horen verdict"

11u56

Bron: BBC

EPA Slobodan Praljak (rechts) eerder in de rechtszaal.

Een hoorzitting over oorlogsmisdaden in Den Haag is stilgelegd na een incident met de beklaagde. Die zou gif ingenomen hebben toen hij het verdict hoorde in zijn zaak. Dat meldt de Britse omroep BBC.