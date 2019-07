“Verdachte van moord op CDU-politicus Lübcke trekt bekentenis in” SVM

02 juli 2019

14u15

Bron: Belga 0 Stephan E., de 45-jarige verdachte van de moord op de Duitse christendemocratische politicus Walter Lübcke, heeft zijn bekentenis ingetrokken. Dat meldt het Duitse persbureau DPA. Het federaal Duits openbaar ministerie weigert het nieuws te bevestigen, maar heeft de aanhouding van de extreemrechtse activist intussen wel bevestigd. Er was een nieuw aanhoudingsbevel nodig nadat het onderzoek medio juni overgenomen werd van een lokale rechtbank in Kassel.

Volgens de zender Südwestrundfunk is de intrekking van de bekentenis vooral van tactische aard. De oorspronkelijke bekentenis van Stephan E. zou zo gedetailleerd geweest zijn dat er geen twijfel mogelijk is, klinkt het in kringen van speurders.

Lübcke (65) werd op 2 juni rond 00.30 uur zwaargewond aangetroffen op het terras van zijn woning in Wolfhagen-Istha. Hij was van dichtbij door het hoofd geschoten en stierf kort daarna. Stephan E. werd op 15 juni opgepakt in Kassel. Zijn arrestatie gebeurde op basis van een DNA-overeenkomst.

Stephan E. werd eerder al veroordeeld en kwam in het vizier van de Duitse inlichtingendiensten vanwege zijn politieke activiteiten en contacten in extreemrechtse kringen. In de voorbije jaren was hij echter van hun radar verdwenen.

CDU'er Lübcke leidde sinds 2009 in Kassel een bestuurs­orgaan dat tussen de deelstaat en de gemeente staat. Hij was in die functie verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en steunde het beleid van bondskanselier Angela Merkel. Hij kreeg daarvoor doodsbedreigingen.

