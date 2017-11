"Verdachte van moord Anne Faber zag ninja's, snoof en rende met mes door tuin van kliniek" Yelle Tieleman

07u20

Bron: AD.nl 0 ANP Exterieur van de kliniek Altrecht Aventurijn. Verdachte Michael P. (inzetje) in de zaak Anne Faber verbleef in de kliniek. De verdachte van de moord op de Nederlandse Anne Faber rende in de periode kort nadat zij verdween met een mes door de tuin van de forensisch psychiatrische kliniek waar hij verbleef. Volgens verschillende bronnen maakte hij een verwarde indruk en wilde hij de denkbeeldige ninja’s die hij zag iets aandoen. Ook snoof P. in deze periode ritalin, schrijven onze collega's van het Algemeen Dagblad (AD).

De 27-jarige Michael P. uit Zeewolde (prov. Flevoland) wordt verdacht van het verkrachten en vermoorden van de uit Utrecht afkomstige Anne Faber (25). Zij verdween op vrijdagavond 29 september, toen ze niet meer thuis kwam na een fietstocht in de regio Utrecht. Die avond is ze P. tegengekomen, die op een scooter rondreed in het gebied. Hoe Anne om het leven is gebracht en waar dat is gebeurd, is nog onduidelijk.

Verschillende bronnen melden het AD dat P. in de dagen nadat Anne verdween in de kliniek vreemd gedrag vertoonde. Zo maakte hij volgens een bron ‘een doorgesnoven indruk’. "Hij sloeg pillen ritalin stuk en snoof het vermalen poeder op. Ook gebruikte hij cocaïne. Niet veel later zagen we hem een mes door de tuin rennen, omdat hij de ninja’s die hij zag iets wilde aandoen."

Een andere bron bevestigt dit verhaal en schrok, omdat P. juist in het open gedeelte van de forensisch psychiatrische kliniek van Altrecht Aventurijn verbleef. "Hij kon totaal niet met die vrijheden omgaan en gebruikte veel drugs. Dat is daar makkelijk te verkrijgen."

Maarten Veenendaal Anne Faber.

Grote vrijheden

P. verbleef in de kliniek in het kader van een resocialisatietraject. Al eerder was bekend dat hij daar grote vrijheden genoot. Zo was hij vrij om het terrein te verlaten, zolang hij maar voor 22.00 uur binnen was. Die avondklok werd echter niet gehandhaafd. Ook had P. een relatie met een andere cliënte, die in juni zwanger van hem raakte. Deze vrouw verblijft inmiddels in een vrouwengevangenis elders in Nederland.

Verder blijkt dat P. zich de zaterdag nadat hij Anne hoogstwaarschijnlijk heeft omgebracht 'verveelde'. In chatgesprekken, in bezit van het AD, vertelt hij dat hij niks te doen had en dat het ‘saai is op de afdeling’. Ook kondigt hij aan die middag naar Zeewolde te gaan om daar eerst zijn moeder te bezoeken en daarna ook nog even bij zijn vader langs te gaan. Het AD onthulde twee weken geleden dat P. het lichaam van Anne Faber eerst op een nog onbekende plek verborgen hield en haar later verplaatste naar een bos bij Zeewolde. In de donkerrode auto van zijn moeder die hij tot zijn beschikking had, zijn bloedsporen van Anne aangetroffen.

Joint

De bronnen vertellen dat P. het gebied rond Aventurijn goed kende. Regelmatig ging hij samen met andere cliënten op de scooter het gebied in, om daar op stille plekjes een joint te roken. "Regelmatig nam hij cliënten mee achter op zijn scooter om bij de Soesterduinen te gaan chillen." . P. heeft inmiddels gezegd te willen meewerken aan een persoonlijkheidsonderzoek bij het gespecialiseerde Pieter Baan Centrum.

De advocaat van P. wil niet reageren. "Inhoudelijk ga ik hier niets op zeggen, zolang het onderzoek nog loopt." Ook Altrecht Aventurijn wil niet reageren zolang het onderzoek nog loopt, net zoals het Openbaar Ministerie.