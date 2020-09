“Verdachte schietpartij Portland doodgeschoten door politie” jv

04 september 2020

07u04

Bron: ANP 1 Een 48-jarige Antifa-aanhanger uit Oregon, die wordt verdacht van het doodschieten van een aanhanger van een rechtse groep in Portland, is donderdagavond (lokale tijd) gedood toen de autoriteiten hem arresteerden. Dat zeggen drie wetshandhavers die bekend zijn met het politieonderzoek, meldt The New York Times.

De functionarissen zeiden dat Michael Forest Reinoehl stierf tijdens de confrontatie in Lacy, ten zuidwesten van Seattle, toen een federale taskforce hem oppakte. Eerder op donderdag had de politie een arrestatiebevel uitgevaardigd.

In een interview op Vice News, dat gisteren eerder naar buiten is gebracht, zei Reinoehl dat hij handelde uit zelfverdediging tijdens de fatale schietpartij in Portland. Hij dacht dat hij en een vriend zouden worden neergestoken. "Ik had geen keus. Ik bedoel, ik had een keus. Ik had daar kunnen zitten en kijken hoe ze een gekleurde vriend van mij vermoorden. Maar dat was ik niet van plan", zei Reinoehl in een video-interview dat werd gepubliceerd door Vice News over de schietpartij van zaterdag op Aaron Danielson.

Dagblad The Oregonian in Portland meldde dat Reinoehl verdachte is in de schietpartij waarbij Danielson omkwam. Het slachtoffer is een aanhanger van de Patriot Prayer-groep en nam deel aan een bijeenkomst ter ondersteuning van president Donald Trump.

Reinoehl, een zelfverklaarde antifascist, was actief in Black Lives Matter-demonstraties tegen racisme en politiegeweld in Portland die al bijna honderd dagen duren, volgens berichten en video's op zijn Instagram-account. In posts op zijn sociale media zei hij dat hij een professionele snowboarder en een veteraan van het Amerikaanse leger was en bereid was te vechten "om de loop van de mensheid te veranderen".

"Ik ben 100 procent Antifa", zei hij in een post van 16 juni, waarbij hij de term gebruikte voor de antifascistische beweging. "We hebben nu echt de kans om alles op te lossen. Maar het zal een gevecht worden als geen ander! Het zal een oorlog worden en zoals bij alle oorlogen zullen er slachtoffers vallen.”