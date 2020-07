‘Verdachte brute moord techmiljonair op bewakingsbeelden te zien bij kopen elektrische zaag’ Kees Graafland

Bron: AD.nl 2 De 21-jarige man die als verdachte is aangehouden voor de brute moord op techmiljonair Fahim Saleh (33) is op bewakingsbeelden te zien terwijl hij een elektrische zaag en schoonmaakspullen koopt. Die zaken werden later aangetroffen bij het onthoofde en in stukken gezaagde lichaam van de ‘Elon Musk van de derde wereld’. Dat zegt de openbaar aanklager in New York.

Het maakt de situatie van de aangehouden Tyrese Haspil steeds penibeler. Hij kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag een aanklacht van moord zonder voorbedachte rade aan zijn broek voor het om het leven brengen van Saleh.

Dat gebeurde waarschijnlijk afgelopen maandag in het luxueuze penthouse van techmiljonair Saleh in Manhattan. Op bewakingsbeelden van het appartementsgebouw is te zien hoe op maandagmiddag een man het slachtoffer volgt. Ze stappen samen uit de lift waarna Saleh met een taser wordt beschoten en op de grond valt in de entree van zijn penthouse. Hoewel de dader volledig in het zwart is gekleed, een hoed op heeft en een mondkapje draagt, heeft justitie hem geïdentificeerd als Haspil.

Een dag later is op andere bewakingsbeelden te zien hoe Haspil een doe-het-zelfzaak binnenloopt en er een elektrische zaag en schoonmaakspullen koopt. Die zaken werden later in de week door een familielid dat poolshoogte kwam nemen aangetroffen in de woning van Saleh, naast zijn onthoofde en in stukken gezaagde lichaam. De stekker van de zaag zat nog in het stopcontact. Mogelijk werd Haspil gestoord en was hij net daarvoor via het trappenhuis weggevlucht. Er lagen lichaamsdelen gesorteerd in plastic zakken en er was opmerkelijk weinig bloed aanwezig in de woning, wat doet vermoeden dat de moordenaar veel tijd en moeite in het opruimen van de moordplek stak.

Politieonderzoek heeft uitgewezen dat Saleh om het leven kwam door vijf messteken in zijn nek en lichaam. Daarna nam zijn moordenaar de zaag ter hand.

Grote schuld

De 21-jarige Haspil was de persoonlijk assistent van Saleh die een van de oprichters is van Adventure Capital, een kapitaalfonds in New York dat vooral bedrijven steunt die gespecialiseerd zijn in technologische oplossingen voor problemen in ontwikkelingslanden. Daarnaast creëerde Saleh een enorm succesvolle bezorgapp voor studenten die via Facebook een maaltijd willen bestellen. In 2018 volgde Gokada, een transportbedrijf gericht op motorfietsen. Klanten kunnen een motorrit bestellen via de website of een app. Die laatste onderneming kwam in februari echter in zwaar weer toen de motortaxi’s door de Nigeriaanse overheid verboden werden. Dat kostte achthonderd mensen hun baan.

Amerikaanse media wisten na de aanhouding van Haspil op vrijdag te melden dat de 21-jarige man een schuld van vele tienduizenden dollars had bij zijn baas. Dat geld had hij eerder ontvreemd van Saleh. In plaats van Haspil te ontslaan zou Saleh met hem een terugbetaalregeling hebben getroffen.

Toen Haspil de aanklacht te horen kreeg die justitie hem ten laste legt, gaf hij aan onschuldig te zijn. Volgens zijn advocaat is Haspil nog nooit in aanraking gekomen met justitie en bestaat ‘het verhaal’ uit veel meer dan alleen de aanklacht en zijn arrestatie.