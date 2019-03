“Verachtelijke daad”: uitgaansverbod voor zestiger die meeuw doodsloeg om gepikt frietje LH

Een 64-jarige Welshman die in juli vorig jaar een zeemeeuw doodde nadat de vogel een frietje probeerde te stelen, kreeg van de rechter een uitgaansverbod opgelegd.

De zestiger afkomstig uit Cardiff had zich vorige zomer in de Engelse kustplaats Weston-super-Mare schuldig gemaakt aan ernstig dierenleed. Toen een zeemeeuw nabij het strand een frietje kwam pikken, barstte de man in woede uit.

Getuigen zagen hoe hij de vogel bij de poten vastpakte en vervolgens hard tegen een muurtje sloeg. Het dier moest tot bij een dierenarts worden gebracht die de vogel uit zijn lijden verloste. Ook verschillende jonge kinderen zagen het incident gebeuren. Een van de moeders nam met haar smartphone nog een foto en deelde die via de sociale media.

De 64-jarige John Llewellyn-Jones moet zich nu gedurende twaalf weken aan een uitgaansverbod tussen 20 uur ‘s avonds en 8 uur ’s ochtends houden, en 750 pond (omgerekend 876 euro) kosten betalen. “Hij gaf meer om zijn frietjes dan om de meeuw. Dit was een verachtelijke daad”, aldus een inspecteur van de Britse dierenbescherming RSPCA.