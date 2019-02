“Verachtelijk”: kritiek op Trump omdat hij Kim Jong-un verdedigt in zaak overleden Amerikaanse student TT

28 februari 2019

16u54

Bron: CNN, The Guardian, USA Today 3 Amerikaans president Donald Trump krijgt in eigen land kritiek voor zijn uitspraken over Otto Warmbier. Die Amerikaanse student stierf in 2017, vijf dagen nadat hij door Noord-Korea naar huis was gestuurd nadat hij daar gevangen had gezeten. Kim Jong-un “heeft me gezegd dat hij er niets van wist en ik geloof hem op zijn woord”, zei Trump deze voormiddag na de mislukte top in Vietnam.

De toen 21-jarige Warmbier werd in januari 2016 opgesloten in een Noord-Koreaanse gevangenis omdat hij tijdens een studietrip in het land een poster van de muur van zijn kamer zou hebben getrokken. Hij werd veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid. Algemeen wordt aangenomen dat hij in de gevangenis ook werd gefolterd. In juni 2017 stuurde Noord-Korea Warmbier toch terug naar de VS, maar bij aankomst bleek de jongeman blind en doof geworden te zijn en kon hij niet meer lopen. Zijn hersenen hadden om een onbekende reden grote schade opgelopen. Amper zes dagen na zijn aankomst in Ohio stierf Warmbier.

Sindsdien houden de VS Noord-Korea officieel verantwoordelijk voor Warmbiers dood, die van links tot rechts door politici werd veroordeeld. Trump zelf roemde de student bij zijn State of the Union in 2018, waarbij zijn ouders uitgenodigd waren in het Congres. Volgens de president waren zij “krachtige getuigen” van de “horror" van Noord-Korea, “een bedreiging voor de wereld”. Trump sprak toen nog over een “schaamteloze rechtszaak”.



Een federale rechter veroordeelde Noord-Korea in december tot een schadevergoeding van 501 miljoen dollar, iets waar het land nooit op reageerde.

“Hij vond het zelf jammer”

Maar Kim Jong-un zelf, de dictator in een van de laatste totalitaire staten van de wereld, wist niets over de behandeling van Warmbier, zei Trump vanmiddag op zijn persconferentie nadat de top in Vietnam vroeger dan gepland werd afgebroken. “Er zijn echt verschrikkelijke dingen met Otto gebeurd”, aldus de president na een vraag van een journalist. “Maar ik denk niet dat hij er iets over wist. Hij vond het heel jammer, ik heb er met hem over gesproken. Hij wist er pas achteraf over. Hij zei met dat hij het niet wist en ik geloof hem op zijn woord. Ik denk niet dat hij het zou hebben toegelaten.”

Volgens Trump is Noord-Korea “een groot land met veel mensen in de gevangenis en in de kampen, soms echt slechte mensen”. Trump liet verstaan dat Warmbiers dood eerder aan de slechte omstandigheden in de Noord-Koreaanse gevangenissen lag. “Het zijn erg ruwe plekken.”

“Hij verdedigde een leider die heel goed wist wat er gaande was met Otto Warmbier”

Trumps uitspraken lokken in de VS felle kritiek uit. Democratisch parlementslid Adam Schiff noemt het “verachtelijk” dat de president Kims ontkenning zomaar aanvaardt en kan niet geloven dat de dictator van Noord-Korea geen hand had in het lot van een Amerikaanse staatsburger in een van zijn gevangenissen.

“Het doet denken aan Trumps dubbelzinnige aanvaardingen van ontkenningen van andere dictators.” Schiff verwijst daarmee naar een persconferentie met Vladimir Poetin vorig jaar, toen Trump zei dat hij de Russische president geloofde dat die niets te maken had met de inmenging bij de verkiezingen van 2016. “Ik zie niet in waarom hij dat wel gedaan zou hebben”, zo sprak Trump zijn eigen inlichtingendiensten tegen.

Rick Santorum, voormalig Republikeins senator en presidentskandidaat, noemde Trumps uitspraak op CNN “verwerpelijk”. “Hij verdedigde een leider die heel goed wist wat er gaande was met Otto Warmbier.”

En enkele maanden geleden noemde Trump de officiële uitleg van Saudie-Arabië over de dood van journalist Jamal Khashoggi ook al “geloofwaardig”. Volgens het Saudische regime was Khashoggi’s dood een ongeluk, terwijl het voor de rest van de wereld duidelijk om een moord in opdracht ging.

