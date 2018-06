"Venezolaanse veiligheidstroepen doodden onterecht meer dan 500 mensen" kv

22 juni 2018

17u08

Bron: Belga 1 De Venezolaanse veiligheidstroepen hebben tussen 2015 en 2017 minstens 505 mensen gedood zonder dat daar enige wettelijke basis voor was. Dat meldt het VN-mensenrechtenbureau vandaag in Genève.

Volgens een rapport van de organisatie werden de antimisdaadoperaties voornamelijk uitgevoerd in arme buurten en zonder bevelschriften. De veiligheidstroepen zouden bovendien hebben geknoeid met bewijzen.

Op basis van de getuigenissen van slachtoffers vragen de experts zich af of de raids wel echt bedoeld waren om de misdaad te bestrijden of eerder een poging waren van de regering om te kunnen pronken met vermeende resultaten. Dat de overheid er niet in slaagt om de veiligheidstroepen voor dermate ernstige mensenrechtenschendingen aansprakelijk te houden, duidt erop dat de rechtstaat in Venezuela vrijwel volledig ontbreekt, aldus VN-mensenrechtencommissaris Zeid Ra'ad Al Hussein.

Nog volgens het rapport zitten momenteel minstens 280 politieke gevangenen achter de tralies. Venezuela zou ook niet willen samenwerken met de VN-mensenrechtenambtenaren en weigert te erkennen dat het land kampt met ernstige armoede-, voedsel- en gezondheidszorgproblemen. Ongeveer 61 procent van de bevolking leeft in extreme armoede, dat terwijl babymelkpoeder zoveel kost als twee maandlonen. Wie tegen die situatie durft te protesteren, wordt door de autoriteiten in de gevangenis gegooid, luidt het. "De extreme onrechtvaardigheid van dit alles is schrijnend", aldus Zeid.