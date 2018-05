'Veertiger met Vlaams accent' steelt auto van 85-jarige en mishandelt hem IB

16 mei 2018

04u19

Bron: Opsporing Verzocht 4 In het Nederlandse tv-programma Opsporing Verzocht is een oproep gedaan naar tips over een mogelijk Belgische verdachte, die donderdag 26 april in het Zeeuwse Breskens de auto van een 85-jarige man ontvreemdde en de eigenaar gewond achterliet.

De auto is inmiddels teruggevonden in het West-Vlaamse Watervliet op het terrein van een voetbalclub. De nummerplaten van de auto werden dan weer teruggevonden in Eeklo.

De politie is op zoek naar de verdachte, die met een Vlaams accent gesproken zou hebben, en zijn kompaan, van wie geen duidelijke beschrijving is. De verdachte is een blanke veertiger met een stevig postuur. Hij had donker, strak achterovergekamd haar, mogelijk een paardenstaartje. Hij droeg werkkleding en was vrij groot, tussen de 1.80 en 1.85 meter. Hij sprak met een Vlaams accent.

