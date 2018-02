"Veertien gevallen van verstikking in Oost-Ghouta" IB

26 februari 2018

00u45

Bron: Belga 1 Veertien gevallen van verstikking, en één kind dat om het leven is gekomen, dat is zondag de balans na een bombardement van het Syrisch regime op Oost-Ghouta. Ondanks een staakt-het-vuren dat zaterdag werd overeengekomen, is het regimeoffensief in de rebellenenclave nog steeds aan de gang.

Yaacoub, een dokter die de patiënten heeft verzorgd, sprak tegenover het Franse nieuwsagentschap AFP van "verdenkingen van het gebruik van chemische wapens, wellicht een aanval met chloorgas". Het Syrische regime, dat al meermaals het gebruik van chemische wapens ontkende, werd de voorbije weken met de vinger gewezen voor vermoedelijke aanvallen van chloorgas. Toch zijn er tot op heden geen vaststaande bewijzen van het gebruik daarvan.

"Na een raketaanval vanuit een vliegtuig zijn er veertien gevallen van verstikking gerapporteerd in de regio van Chifouniyé. Eén kind is daarbij om het leven gekomen. Eén vrouw verkeert bovendien in kritieke toestand", zei de directeur van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, Rami Abdel Rahmane, de ngo die aanleunt bij de oppositie.

"Een van de patiënten van drie jaar kwam om door verstikking", zei de dokter die de slachtoffers verzorgde. "De meeste patiënten hebben een chloorgeur op hun kledij en huid. Velen hebben moeite om te ademen, hun ogen en huid zijn geïrriteerd."

(lees verder onder de foto)

Chloorgas

Sinds 18 februari voert het Syrische regime luchtaanvallen uit op Oost-Ghouta, de hevigste tot dusver. Daarbij zouden al meer dan vijfhonderd personen om het leven zijn gekomen. Een verantwoordelijke van de islamistische rebellengroep Jaich al-Islam, Mohamed Allouche, beschuldigt via Twitter het regime van het gebruik van "chloorgas".

Moskou, bondgenoot van Damascus, wijst op zijn beurt naar de rebellen. "Ze bereiden een provocatie voor, ze voorzien het gebruik van toxische substanties, om de regeringstroepen ervan te kunnen beschuldigen dat ze chemische wapens inzetten tegen de burgerbevolking", zegt het Russische ministerie van Defensie in een persbericht.

De gevallen van verstikking komen er vlak na de aanname door de voltallige VN-Veiligheidsraad van een resolutie die een "onmiddellijk" humanitair bestand van een maand in heel Syrië afsprak. Bij de burgeroorlog in het land zijn er sinds 2011 al meer dan 340.000 doden gevallen.