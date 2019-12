“Vecht het uit in een duel”: ex-man en nieuwe liefde voegen dodelijke daad bij het woord mvdb

09 december 2019

12u53

Bron: The Telegraph - Washington Post 1 Een duel op leven en dood om te beslechten wiens geliefde je wordt. Het lijkt wel het scenario van een Game of Thrones-aflevering, maar is de aanleiding van een dodelijke steekpartij in Stratford, in het oosten van Londen. Een van oorsprong Litouwse vrouw staat momenteel terecht voor samenzwering aan de moord op haar ex-partner, gepleegd door haar nieuwe geliefde.

Zorgmedewerkster Asta Juskauskauskiene (35) scheidde zes maanden voor de feiten van Giedruis Juskauskas (42), vader van hun vijfjarig dochtertje. Als het aan Giedruis had gelegen, was het nooit tot een echtscheiding gekomen. Ondanks de echtelijke breuk belandden de twee nog geregeld met elkaar in bed.

Inmiddels had Asta online de Litouwse gedetineerde Andrius Semionovas leren kennen. Hun eerste ontmoeting leidde meteen tot een huwelijk op 19 februari. Bedoeling was om zo Asta te vervoegen in het Verenigd Koninkrijk. De Britse immigratiedienst stak daar een stokje voor en deporteerde Andrius. Het bleek meteen het bruuske einde van de relatie én de start van een nieuwe. Asta stootte al chattend op Mantas Kvedaras (25), een collega-gedetineerde. Eens op vrije voeten maakte deze plannen om Asta te ontmoeten in de Zweedse hoofdstad Stockholm. De twee stonden twee weken voor de feiten voor het eerst oog in oog met elkaar. Het lukte Mantas om zijn nieuwe liefde naar Londen te vergezellen, tot consternatie van ex-echtgenoot Giedruis.

35 messteken

Een vriendin waarschuwde Asta dat zij Giedruis kende als een erg jaloers persoon. Haar nieuwe liefde ontmoeten kon wel eens slecht aflopen, oordeelde zij. In de uren voor de dodelijke steekpartij in de vroege ochtend van 17 juni hadden de twintiger en de veertiger elkaar via app-berichten zitten te bedreigen. Het kwam aan de Whalebone Lane tot een dodelijk treffen. Giedruis liep 35 messteken op en overleed ter plekke. Het is niet duidelijk of hij in het bezit was van een steekwapen. Mantas vluchtte na de moord weg. Asta hielp hem bij het wissen van de sporen, en loog herhaaldelijk in haar verhoor.

Mantas kwam als verdachte in beeld en ging over tot bekentenissen. Giedruis om het leven brengen was zijn idee, iets wat de aanklagers ten stelligste betwisten. Asta zou Mantas en Giedruis beiden hebben opgeroepen om het - volgens de aanklager - in “een middeleeuws duel” met elkaar uit te vechten. De ‘winnaar’ kon rekenen op haar affectie. De “manipulatieve” vrouw zou Mantas daarbij hebben opgedragen om veel geweld te gebruiken. De vriendin aan wie Asta haar duelplan kenbaar maakte, komt deze week getuigen. Asta zelf ontkent de aanklachten. Wordt vervolgd.