"Vanaf nu is elke dag een te veel voor bemanning Argentijnse duikboot" Celien Moors

Minimaal 7 dagen moeten de bemanningsleden van de vermiste onderzeeër ARA San Juan kunnen overleven na een noodsituatie. Maar het is al meer dan een week geleden dat hun laatste signaal werd opgevangen. "De blessuretijd is begonnen." Reddingswerkers halen alles uit de kast, maar familieleden zijn de wanhoop nabij, zeker nu de marine bevestigt dat er in de buurt een 'niet-nucleaire explosie' geweest is.

Argentinië belandt stilaan in een diepe rouw. 44 bemanningsleden van de onderzeeër ARA San Juan zouden in normale omstandigheden op maandag 20 november aanmeren in de marinebasis van Mar del Plata, na een 12-daagse missie om illegale visserijen in kaart brengen. In plaats daarvan kwam op de middag van woensdag 15 november van op de Zuid-Atlantische oceaan het laatste signaal van de duikboot met diesel-elektrische motor. Problemen met de accu. Volgens de procedure moet de onderzeeër dan naar boven komen en richting basis varen, maar geen enkel teken van leven volgde nog. Gisteren bevestigde een woordvoerder van de Argentijnse marine dat er na dat laatste signaal nog een "hydroakoestische anomalie" werd waargenomen. Na lang aandringen bleek het om een geluid te gaan dat overeen stemt met een "niet-nucleaire explosie".

Zolang de zoektocht geen antwoord biedt op welke impact die explosie gehad heeft op de onderzeeër, geeft de marinewereld de hoop nog niet op, vertelt Herman de Groot, commandant Onderzeedienst van de Nederlandse Koninklijke Marine. Zij beschikken over 4 onderzeeboten van hetzelfde type als de ARA San Juan. "Dat er iéts gebeurd is, staat vast. Maar alle pistes liggen open: ze kunnen op zee drijven door technische problemen of op de bodem van de oceaan liggen, maar ook alles daartussenin. Terwijl er gezocht wordt op zee en in de lucht, liggen de reddingsmiddelen klaar voor elk scenario."

Een onderzeeër komt een paar keer per dag boven water met z'n snuiver, zowel om lucht aan te zuigen voor de dieselmotoren en het opladen van de batterij, als om de zuurstof binnenin te verversen. Is dat niet meer mogelijk omdat hij bijvoorbeeld gezonken is, liggen er voor minimaal zeven dagen spullen aan boord voor ontsnapping. "Zo beschikt de bemanning over zuurstofkaarsen waarmee ze extra zuurstof kunnen aanmaken, en kan speciale apparatuur overtollig CO2 uit de lucht filteren. Eten en drinken is sowieso geen probleem, maar ze zitten nu wel in de reservetijd." Onderzeebemanning krijgt immers één instructie bij een noodsituatie: wachten tot men hen vindt. "Ze hebben speciale ontsnappingspakken, maar niemand wil op zee drijven zonder reddingsdiensten in de buurt. Intussen moeten ze binnen streven naar een stabiele situatie waarin het zuurstof- en CO2-gehalte onder controle is. Dan kunnen ze gered worden door reddingsonderzeeboten. Pas wanneer het binnen écht link wordt, kunnen ze ontsnappen via een toren. Ook daar kunnen ze enkel wachten."

Bemanningsleden voor onderzeeërs zijn erg goed getraind om met noodsituaties om te kunnen. "Dat begint al bij de keuringen. Onderzeebemanning moet meer dan normaal stabiel zijn, en zowel met een fysiek als sociaal beperkte ruimte overweg kunnen. Daarnaast trainen ze élke dag op calamiteiten, zowel tijdens het varen als daarbuiten in simulatoren. En als er iets gebeurt, krijgen ze nog een extra stoot adrenaline die hen een pak scherper maakt. Alleen is er geen punt waarop je kan zeggen: nu is het hopeloos, want niemand kan zeggen hoeveel tijd ze maximaal hebben. Jammer genoeg zijn onderzeeërs gemaakt om niét gevonden te worden. Dat in combinatie met het slechte weer en het grote zoekgebied: hoe langer het duurt, hoe slechter de vooruitzichten worden."