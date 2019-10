“Vage antwoorden” van Poolse kandidaat-eurocommissaris kunnen parlementsleden moeilijk overtuigen kv

01 oktober 2019

19u58

Bron: Belga 0 De Pool Janusz Wojciechowski lijkt moeite te ondervinden om de Europarlementsleden te overtuigen dat hij de geknipte man is om de omvangrijke landbouwportefeuille te behartigen in de nieuwe Europese Commissie. Dat geven de eerste reacties na de hoorzitting van de Pool in het Europees Parlement aan.

Wojciechowski werd vandaag voor de bevoegde commissies van het Europees Parlement gehoord over zijn visie op landbouw. Onder meer de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, de internationale handelsakkoorden en de rol van de landbouwsector in het Europese klimaatbeleid kwamen tijdens het drie uur durende ondervraging aan bod.

Wojciechowski is echt in gevaar. Hij bedoelt het goed, maar zijn voortdurend ontwijkende antwoorden irriteren duidelijk vele collega's. Bas Eickhout, Groenen

"Zijn antwoorden waren niet duidelijk", luidde het oordeel van voorzitter Norbert Lins (EVP) van de landbouwcommissie. Ook bij andere politieke families klinkt ongenoegen over vage antwoorden. “Wojciechowski is echt in gevaar. Hij bedoelt het goed, maar zijn voortdurend ontwijkende antwoorden irriteren duidelijk vele collega's", tweette Bas Eickhout (Groenen).



Het is nu aan de coördinatoren van de politieke fracties om een oordeel te vellen over het examen van Wojciechowski, die lid is van de conservatieve Poolse regeringspartij PiS. Als hij geen tweederdemeerderheid achter zich kan scharen, dan kunnen de parlementsleden bijkomende schriftelijke vragen stellen, en eventueel een tweede, kortere hoorzitting eisen.

Tweede hoorzitting nodig

Voor de liberalen van Renew Europe is het alvast duidelijk dat een tweede hoorzitting met Woyciechowski zich opdringt. "Het is noodzakelijk dat hij terugkomt voor een tweede hoorzitting, zodat hij verder kan uitwerken hoe hij aan onze criteria gaat voldoen", concludeerde Hilde Vautmans.

De Poolse regering wou eerst Krzysztof Szczerski naar de nieuwe Commissie sturen, maar die paste voor de job toen bleek dat de verkozen voorzitter Ursula von der Leyen voor hem de landbouwportefeuille in petto had. Warschau droeg vervolgens Wojciechowski voor. Hij was eerder al vicevoorzitter van de landbouwcommissie van het Europees Parlement.

Alle kandidaat-eurocommissarissen moeten een hoorzitting afwerken in het Europees Parlement, dat de voltallige Commissie het vertrouwen moet schenken voor ze aan de slag kan gaan. Bedoeling is dat de nieuwe Europese bestuursploeg onder leiding van von der Leyen op 1 november in dienst treedt.