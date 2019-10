Exclusief voor abonnees ‘Vader Drents gezin had grootse plannen voor commune met verslaafden’ Stefan Keukenkamp en Raymond Boere

18 oktober 2019

18u58

Bron: AD.nl 0 De opgepakte vader Gerrit-Jan van D. (67) die zes kinderen zou hebben vastgehouden op een boerderij in het Nederlandse Ruinerwold (provincie Drenthe) had eind jaren negentig al grootse plannen voor een commune met verslaafden. Hij kocht hiervoor drie stukken weiland bij het Staphorster bos, bevestigt de zoon van de vorige grondeigenaar. Het project is nooit van de grond gekomen.

Een paar weken geleden was zoon Berend Veldman (68) er toevallig nog met zijn kleinkinderen. Zijn vader had de gronden sinds 1965 in bezit maar verkocht het in 1997 aan Gerrit-Jan van D. Veldman was nieuwsgierig wat hij er nu zou aantreffen. “Maar het was een onvoorstelbare wildernis geworden. We zagen er zelfs een sneeuwuil”, zegt hij in zijn werkplaats in Staphorst (provincie Overijssel).

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen