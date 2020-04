“Vaccinexpert VS ontslagen om kritiek op beleid Trump” IB/redactie

23 april 2020

02u35

Bron: ANP 1 Een hoge Amerikaanse functionaris die mede leiding gaf aan de zoektocht naar een vaccin tegen het coronavirus is abrupt uit zijn functie ontheven. Volgens arts Rick Bright komt dat omdat hij zich kritisch had opgesteld tegenover het gebruik van antimalariamiddel hydroxychloroquine als medicijn.

Tegen de New York Times zegt Bright dat zijn kritiek op promoten van onvoldoende bewezen behandelmethoden hem zijn baan heeft gekost. “Hoewel ik bereid ben om alle opties te bekijken en buiten de gebaande paden te denken voor effectieve behandelingen,” aldus Bright, “zijn aan deze medicijnen mogelijk ernstige risico’s verbonden.”

Bright was onderdirecteur van het departement Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) op het ministerie van Volksgezondheid. Daar hield hij zich actief bezig met de zoektocht naar een vaccin en mogelijke behandelmethoden. Bright krijgt nu een ‘kleinere rol’ bij National Institutes of Health (NIH), een andere federale gezondheidsinstelling.

Volgens Bright ontbreekt het wetenschappelijke bewijs voor de werking van hydroxychloroquine tegen het coronavirus. Uit een eerste onderzoek naar de behandeling van Amerikaanse veteranen die met Covid-19 besmet waren, kwam naar voren dat het antimalariamiddel geen enkel positief effect teweeg bracht bij patiënten. President Donald Trump prijst het middel tijdens zijn dagelijkse persconferenties juist aan.

