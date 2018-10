“Uw zoon leeft”: moeder krijgt na 31 jaar te horen dat ontvoerde zoon terecht is kg

30 oktober 2018

00u29

Bron: BBC, NBC News 0 Meer dan dertig jaar lang geloofde Jermaine Allan Mann (33) dat zijn moeder gestorven was. Pas vorige week kwam de waarheid aan het licht. Jermaine werd als baby ontvoerd door zijn vader, terwijl zijn moeder al die jaren naar hem was blijven zoeken. Moeder en zoon werden afgelopen weekend voor het eerst herenigd. “Woorden konden niet uitdrukken wat ik voelde”, zei de vrouw aan de Amerikaanse pers.

In 1987 werd Jermaine, toen net geen twee jaar oud, meegenomen door zijn vader, Allan Mann. Zijn ouders waren het jaar daarvoor gescheiden, en de peuter had enkel nog contact met zijn vader op geplande tijdstippen. Tijdens één van die bezoeken nam zijn vader hem mee over de grens naar de VS. Sindsdien ontbrak elk spoor van het duo. De politie in Canada en de VS startte een grootschalig onderzoek, maar dat leverde nooit wat op. Moeder Lyneth bleef verweesd achter.

Valse namen

Pas vorige week kwam er schot in de zaak. Op 25 oktober werd Jermaines vader in de VS op heterdaad betrapt met valse geboortecertificaten die beweerden dat hij en zijn zoon in Texas werden geboren. De man liep tegen de lamp toen hij een aanvraag indiende voor een sociale woning in Vernon, in de Amerikaanse staat Connecticut. Hij werd gearresteerd en zijn ware identiteit werd uiteindelijk bevestigd met behulp van gezichtsherkenningssoftware.



De man had al die jaren met zijn zoon ondergedoken in de VS, zo bleek, en gebruikte valse namen om de autoriteiten om de tuin te leiden. Wanneer Jermaine naar zijn moeder vroeg, vertelde zijn vader hem telkens dat ze overleed toen hij nog heel jong was.

“Uw zoon leeft”

Jermaines moeder, die altijd was blijven hopen, kon haar oren niet geloven toen ze te horen kreeg dat haar zoon gevonden was. “Woorden konden niet uitdrukken wat ik voelde”, zei de vrouw tijdens een persconferentie. “De woorden ‘uw zoon leeft, we hebben hem gevonden’ – dat is adembenemend.” Het afgelopen weekend vloog de vrouw naar de Verenigde Staten om herenigd te worden met haar zoon. Op het moment dat ze hem zag, vloog ze hem in de armen. “Ik wilde zien of hij echt was”, klonk het. Het paar praatte urenlang bij, en voor ze naar Canada terugkeerde, trakteerde moeder haar zoon nog op een huisgemaakte maaltijd.

Triestig

Vader Allan Mann, intussen 66 jaar, moet binnenkort voor de rechter verschijnen voor schriftvervalsing in de Verenigde Staten. Hij riskeert ook te worden uitgeleverd aan Canada, waar hij terecht kan staan voor kidnapping. “Ik vond gewoon dat het triestig was dat hij deed wat hij gedaan had. Je pakt een kind nooit af van zijn ouder, hoe dan ook”, reageerde moeder Lyneth wanneer ze gevraagd werd of ze haar ex-man nog iets wilde zeggen.

Voor Jermaine en zijn moeder breken nu nog moeilijke tijden aan, maar Lyneth is hoopvol over de toekomst. “Ik ben bewijs dat na 31 jaar lijden niemand ooit zou mogen opgeven. Maar wees geduldig. Wees sterk en geloof dat alle dingen mogelijk zijn en dat alles kan gebeuren”, besluit ze.

