"Universiteit Maastricht betaalde paar honderdduizend euro losgeld na cyberhack" KVDS

02 januari 2020

14u21

Bron: Belga/ANP 0 De universiteit van Maastricht zou flink wat losgeld betaald hebben aan de hackers die vlak voor kerst haar systemen gijzelden. De daders gaven daarop de sleutel waarmee alles weer toegankelijk gemaakt konden worden. Dat melden goed ingelichte bronnen binnen de universiteit aan Observant, het onafhankelijke weekblad van Maastricht University (UM).

"De UM zou naar verluidt een paar ton (een paar honderdduizend euro, red.) hebben betaald", meldt Observant.

Officieel worden er geen mededelingen gedaan. De woordvoerder van de universiteit wil het bericht over het betalen van losgeld bevestigen noch ontkennen zolang het onderzoek naar de hack en de gevolgen ervan loopt. Ook al omdat men de "digitale veiligheid" niet in gevaar wil brengen.





Eerder raakte bekend dat de cyberhack vrijwel zeker het werk was van Russische criminelen, bekend onder de naam TA505. Toch volgens de New Yorkse veiligheidsadviseur Vitali Kremez, wereldwijd specialist op dat terrein, in De Limburger. De Russische groep erachter richt zich uitsluitend op publieke instellingen. “Omdat voor hen herstel van de gegijzelde data het meest urgent is. De kans dat ze losgeld betalen, is groter”, aldus Kremez.