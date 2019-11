"Unilever overweegt verkoop Lipton" NLA

24 november 2019

15u50

Bron: Belga 0 Unilever overweegt om Lipton en andere theemerken te verkopen. Dat schrijft de Britse krant The Sunday Telegraph op basis van ingewijden.

Met de ingreep zou de Brits-Nederlandse was- en levensmiddelengigant willen inspelen op de veranderende smaak van consumenten. Unilever kampte afgelopen zomer in meerdere markten met tegenvallende verkopen op het gebied van thee. PepsiCo, maker van onder meer Pepsi-cola en Lay's-chips, wordt door de krant als potentiële koper genoemd.

Unilever was vandaag niet bereikbaar voor commentaar. Het concern kondigde in oktober nog aan komende tijd orde op zaken te stellen door te innoveren en aanpassingen te doen in zijn merkenportefeuille. Daarbij werden de theeactiviteiten niet genoemd.

Veranderende smaken

Producenten van levensmiddelen als Unilever moeten de laatste tijd vaker hun merkenportefeuilles tegen het licht houden vanwege veranderende smaken onder consumenten. Mensen hebben steeds meer oog voor lokale en ambachtelijke producten en letten meer op de ingrediëntenlijst.

Unilever heeft ook in ons land een theefabriek van Lipton. Maar de multinational besliste in maart om de Europese theeproductie op één site bundelen, in het Poolse Katowice. De 126 jobs van de arbeiders in de fabriek in het Brusselse Vorst komen daardoor in het gedrang. Het overleg met de vakbonden over een sociaal plan is nog steeds lopende.