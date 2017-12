Unicef waarschuwt na "vreselijk 2017": "Kinderen steeds vaker ingezet als oorlogswapens"

Bron: The Guardian, BBC 0 EPA Een kind uit Oost-Ghouta in Syrië is gewond geraakt bij een aanval. Unicef vat 2017 samen als een vreselijk jaar voor kinderen in conflictgebieden. Kinderen worden meer en meer ingezet als oorlogswapens, zo waarschuwt de organisatie. Ze worden gerekruteerd om mee te vechten, gedwongen om zelfmoordaanslagen te plegen en gebruikt als menselijke schild.

Verkrachting, gedwongen huwelijken, slavernij en ontvoering van kinderen zijn standaard tactieken geworden van oorlog voeren in Irak, Syrië, Jemen, Myanmar, Zuid-Soedan en Nigeria. Anderen kinderen worden indirect geraakt door conflict door ondervoeding en ziekte. Wat een basisrecht is in de rest van de wereld – eten, proper water, hygiëne – is in sommige gebieden gewoon niet beschikbaar.

"Niet het nieuwe normaal worden"

"Kinderen zijn een doelwit geworden. Ze worden blootgesteld aan aanvallen en verschrikkelijk geweld in hun huis, op school en op speelplaatsen", zegt Manuel Fontaine, directeur van noodprogramma’s bij Unicef. "De conflicten blijven doorgaan, jaar na jaar, maar we kunnen niet ongevoelig worden hiervoor. Zulke wreedheden mogen niet het nieuwe normaal worden."

Unicef roept alle vechtende partijen op om de internationale mensenrechten te respecteren en om onmiddellijk het geweld tegen kinderen, net als de aanvallen op onder andere scholen en ziekenhuizen, te stoppen. De organisatie vraagt ook aan invloedrijke landen om hun invloed te gebruiken om kinderen te beschermen.

2017 in cijfers

- Zeker 135 kinderen zijn in Nigeria, Chad, Niger en Kameroen door terreurgroep Boko Haram ingezet als zelfmoordterroristen.

- 850.000 kinderen zijn weggejaagd van hun thuis in de Democratische Republiek Congo door politiek en militair geweld. 200 gezondheidscentra en 400 scholen zijn het doelwit van aanvallen geweest.

- 1.800 kinderen zijn tijdens de eerste tien maanden van het jaar in Somalië gerekruteerd om te vechten.

- Sinds 2013 zijn al 19.000 kinderen gedwongen om deel uit te maken van gewapende groeperingen in Zuid-Soedan.

- 5.000 kinderen zijn gewond of overleden sinds het begin van de oorlog in Jemen, drie jaar geleden. 1,8 miljoen kinderen leven er dit jaar in een hongersnood.

- In de eerste negen maanden van het jaar zijn in Afghanistan 700 kinderen omgekomen tijdens de gevechten.

- Rohingya-kinderen in Myanmar zijn systematisch het slachtoffer geweest van geweld en zijn weggejaagd uit hun huizen. 650.000 Rohingya zijn gevlucht naar buurland Bangladesh, naar schatting de helft van hen is jonger dan 18 jaar.

- In het oosten van Oekraïne leven 220.000 kinderen dagelijks met de dreiging van landmijnen en andere niet-geëxplodeerde bommen van de oorlog.