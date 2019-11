“Ultiem verraad”: brandweerman (19) opgepakt voor aansteken van zeven branden IB TTR

27 november 2019

07u15

Bron: Australian Associated Press, BBC, The Guardian, Belga 6 Een 19-jarige vrijwilliger van de brandweer in de staat New South Wales in Australië is opgepakt. Hij wordt ervan verdacht zeven branden te hebben aangestoken in de Bega Vallei in de buurt van zijn woonplaats.

De 19-jarige man, die als vrijwilliger bij de Rural Fire Service in New South Wales werkt, zou dinsdagmiddag een brand hebben aangestoken aan de over van de Bega-rivier, waarna hij het gebied verliet om er later weer terug te komen met de brandweer.

De man werd twee uur na het ontstaan van de brand gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht sinds 17 oktober nog zes andere branden te hebben aangestoken en verscheen vandaag voor de rechter in Bega.

In een reactie laat de brandweer van New South Wales alle banden met de man onmiddellijk te hebben doorgesneden, aangezien de brandweer een zerotolerancebeleid hanteert wat brandstichting betreft. “Onze leden zijn terecht woedend dat de vermeende acties van een individu de reputatie en het goede werk van zovelen kan beschadigen”, zegt brandweercommissaris Shane Fitzsimmons van de RFS in een verklaring. “Dit gedrag is het ultieme verraad van onze leden en de bredere gemeenschap.” Een woordvoerder van de brandweer spreekt van “ultiem verraad”.

Tweede geval

Ook in een andere regio in New South Wales is een 33-jarige man opgepakt op verdenking van brandstichting, waarbij in Lake Macquarie tussen acht en 19 november zeker vier auto’s in vlammen opgingen. “Brandstichting is op elk moment van het jaar extreem gevaarlijk, maar vooral in periodes met hoge temperatuur, zoals we recent hebben ondergaan”, zegt de lokale brandweer-woordvoerder Danny Sullivan.

Sinds begin oktober zijn in Australië zes mensen omgekomen door branden, zijn honderden woningen vernield en is meer dan 1,5 miljoen hectare land verwoest. Tientallen brandhaarden zijn woensdag nog actief, waaronder 129 in New South Wales. Op talrijke plaatsen in de staat geldt een verhoogd of ernstig brandgevaar.

De afgelopen weken werden al verschillende mensen opgepakt die opzettelijk branden zouden hebben aangestoken, onder wie een 51-jarige man die een grote brand had aangestoken om zijn cannabisplantage te beschermen.

