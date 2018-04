"Uitzonderingen op Amerikaanse importheffingen verlengd als Europa toegevingen doet" jv

26 april 2018

18u14

Bron: afp 2 De uitzonderingen die werden toegekend op de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium worden voor de Europese Unie slechts verlengd als er in ruil toegevingen komen. Dat heeft Larry Kudlow, de economische topadviseur van president Donald Trump, gezegd op de zender CNBC.

Trump kondigde in maart importheffingen van 25 procent af op staal en van 10 procent op aluminium. Hij beschuldigde de handelspartners van de VS van oneerlijke praktijken. Er kwamen echter uitzonderingen op de importheffingen. Onder meer de EU, Canada, Mexico, Australië, Argentinië en Brazilië werden vrijgesteld. Maar de uitzonderingen verstrijken op 1 mei.

Washington laat nu weten dat een verlenging alleen mogelijk is voor Europa als het "enkele toegevingen" doet. Kudlow gaf op CNBC een voorbeeld. "Een van de problemen is de gelijke behandeling van auto's."

Een Duitse hoge regeringsfunctionaris liet eerder donderdag verstaan dat Berlijn ervan uitgaat dat Trump de huidige uitzonderingen niet vernieuwt. "We verwachten dat de douanetaksen er op 1 mei zullen zijn", luidde het. "We moeten bekijken wat we gaan doen." De Duitse kanselier Angela Merkel wordt vrijdag in Washington ontvangen door Trump.

De Europese lidstaten dreigden bij het afkondigen van de importheffingen al met vergeldingsmaatregelen op Amerikaanse symboolproducten.