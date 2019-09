"Uitstel van brexit? In huidige stand van zaken is dat neen!” jv

08 september 2019

11u47

Bron: afp 0 De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian heeft nieuw uitstel van de brexit uitgesloten onder de huidige omstandigheden.

"In de huidige stand van zaken is dat neen", verklaarde hij in de politieke uitzending Le Grand Rendez-vous Europe1/CNEWS/Les Echos. "Ze (de Britten) zeggen dat ze andere oplossingen willen voorstellen, alternatieve regelingen om het vertrek te verzekeren. (...) Wij hebben ze niet gezien, dus het is neen, we gaan niet elke drie maanden herbeginnen."

Het Britse parlement nam deze week een wet aan die premier Boris Johnson dwingt een nieuw uitstel voor de brexit, die gepland is op 31 oktober, te vragen als er tegen eind oktober geen nieuw akkoord is met de Europese Unie.

"Dat de Britten ons eens zeggen wat ze willen", aldus Le Drian. "Ten gronde is er een soort legitimiteitsconflict tussen het volk dat, via een referendum, aangegeven heeft te willen vertrekken uit de Europese Unie, en het parlement, eveneens de stem van het volk, dat niet weet hoe eruit te komen", aldus Le Drian.