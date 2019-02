‘Uitstel’ en ‘brexit’ klinken steeds vaker in één adem Suse van Kleef

26 februari 2019

09u17

Bron: AD.nl 0 Dat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat op 29 maart met een deal, dat gelooft in Londen eigenlijk niemand meer.

Mocht er voor die tijd überhaupt een akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie op tafel liggen, dan moet ook nog de brexitwetgeving groen licht krijgen van het Britse parlement. Dat voor elkaar krijgen voor 29 maart wordt door experts als onmogelijk gezien.

De enige manier om op tijd te vertrekken is zonder deal: een chaotische brexit zonder afspraken. Maar dat rampscenario wil bijna iedere Britse parlementariër voorkomen. En dus wordt er openlijk gepraat over uitstel. Hoelang, daar zijn de meningen over verdeeld: Britse regeringsbronnen hebben het over een paar maanden. In Brussel fluisteren ze over jarenlange vertraging.



Theresa May maakte dit weekend bekend dat er pas op 12 maart opnieuw zal worden gestemd over de brexitdeal. Het zorgde voor ongeloof en irritatie onder de leden van het Lagerhuis: weer uitstel, nog langer doormodderen en nog steeds geen zekerheid voor burgers en bedrijven.

Dat maakt dat morgen wel eens een ontzettend belangrijke dag kan worden in het slepende brexitproces. Het Lagerhuis stemt dan onder andere over het Cooper-amendement, waarmee het parlement May dwingt uitstel van de brexit te vragen als haar deal op 12 maart door het parlement wordt weggestemd.

Aangezien een meerderheid eerder al aangaf een no deal-brexit niet te zien zitten, is dat scenario hoogstwaarschijnlijk (tijdelijk) van de baan als het amendement wordt aangenomen.

Ordelijk vertrek

Uitstel dus, in dat geval. May zal hoogstwaarschijnlijk mikken op een korte verlenging van de onderhandelingsperiode. Een paar maanden, waarin ze een ordelijk vertrek uit de EU kan regelen.

Langer uitstel is heel moeilijk te verkopen aan de Britse brexitstemmer, en aan haar eigen partij: de brexiteers binnen de Conservatieve Partij waarschuwen nu al dat ze de regering omver zullen werpen als het vertrek wordt uitgesteld.

Met een paar maanden vertraging gaan ze misschien nog wel met tegenzin akkoord, maar als de brexit op de lange baan wordt geschoven, heeft May een groot probleem in eigen land.