"U presteert ondermaats": personeel Ryanair gestraft als ze niet genoeg parfum of krasloten verkopen aan boord FT

13u47

Bron: The Guardian 8 RV Uit naam van Ryanair werden brieven verstuurd naar bemanningsleden die niet genoeg verkochten aan boord van vluchten. Hebt u ooit al krasbiljetten en parfum op het vliegtuig gekocht? Denk voortaan eens aan het personeel, want volgens de Britse krant 'The Guardian' dreigt Ryanair met maatregelen tegen stewards die te weinig verkopen aan boord. Wie een te lage omzet haalt, kan zijn werkuren drastisch veranderd zien - in negatieve zin.

De Ierse lowcostmaatschappij heeft eerder al ontkend dat het zijn personeel onder druk zet om hoge verkoopcijfers te halen nadat bekend was geraakt dat werknemers bonussen zouden krijgen naargelang ze meer krasloten of parfum verkochten. De Engelse krant 'The Guardian' kon nu echter brieven inkijken die door minstens twee wervingsbureaus van Ryanair verstuurd werden naar personeelsleden. Daarin waarschuwt men voor "ernstige gevolgen" als de bemanning niet genoeg verkoopt.

In de brieven worden zo tien artikelen genoemd waar op veel vluchten te weinig van wordt verkocht. Het gaat om drankjes, snoepgoed, cosmetica en krasloten. Ook zou er te lezen zijn dat de werknemer zijn of haar werk "echt niet goed doet" en dat hij of zij "ondermaats presteert". Bemanningsleden kregen ook te horen dat hun verkoopcijfers nauwlettend worden bijgehouden en dat er verdere actie zal worden ondernomen als er geen verbetering merkbaar is. Wie volgens het bedrijf een te lage omzet haalt, loopt het risico zijn vaste werktijden kwijt te geraken en te worden ingezet als invaller.

In 2015 ging Ryanair akkoord met een nieuwe loon- en roosterdeal met uitzendkrachten, waarbij het personeel telkens vijf dagen werkt en drie dagen vrij heeft. Maar die maatregel zou dus weleens teruggedraaid kunnen worden voor "bemanning die niet bijdraagt tot een goede verkoop".

1,6 miljard euro

De verkoop van eten, drinken, parfum en andere items zoals krasloten is een belangrijk onderdeel van het inkomen van Ryanair en leverde vorig jaar 1,5 miljard pond op aan 'aanvullende inkomsten' of 1,6 miljard euro. Dat is 27% van de totale inkomsten van de luchtvaartmaatschappij. Vorig jaar nog werd gezegd dat cijfer te willen verhogen naar 30%.