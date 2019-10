"Twijfel" over identiteit gearresteerde vermeende Franse gezinsmoordenaar

12 oktober 2019

Er is "twijfel" over de identiteit van de man die gisteravond werd opgepakt op de luchthaven van Glasgow en van wie wordt vermoed dat het Xavier Dupont de Ligonnès is. Dat is vernomen van een bron dichtbij het onderzoek. De Fransman wordt ervan verdacht dat hij in 2011 in Nantes zijn vrouw en vier kinderen heeft vermoord.