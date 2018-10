"Tweede verdachte in zaak-Skripal kreeg onderscheiding van Poetin" ADN

09 oktober 2018

16u46

Bron: Belga 0 De tweede verdachte die de Russische ex-dubbelagent Sergej Skripal zou hebben proberen te vergiftigen, is door de Russische president Vladimir Poetin gedecoreerd voor een "heroïsche daad". Dat stelt het onderzoeksnetwerk Bellingcat, dat gisteren de man identificeerde als een arts bij de Russische inlichtingendienst.

Bellingcat zegt dat het gaat om Aleksander Jevgenjevitsj Misjkin, militaire arts bij de GROe. De Britse politie had hem geïdentificeerd onder de naam "Aleksander Petrov", maar volgens Bellingcat gaat het om een pseudoniem. Misjkin zou op 13 juli 1979 zijn geboren en geneeskunde aan de militaire academie van Sint-Petersburg hebben gestudeerd. De GROe zou hem "ergens voor 2003" hebben gerekruteerd.

Volgens de stichter van Bellingcat, Eliot Higgins, en onderzoeker Christo Grozev is de man "persoonlijk door Vladimir Poetin" gedecoreerd in 2014. De twee vermoeden dat dit gebeurde voor zijn activiteiten in de Krim of elders in Oekraïne.



De andere verdachte zou Anatoli Tsjepiga zijn, een hoge officier van de Russische militaire inlichtingendienst GROe, zei Bellingcat eerder. Hij reisde onder de naam Ruslan Bosjirov naar Groot-Brittannië en zou eveneens een hoge Russische onderscheiding hebben gekregen uit handen van Poetin.

Skripal en zijn dochter Joelia werden begin maart vergiftigd met het zenuwgif novitsjok. Na de aanval waren ze beiden kritiek, maar Joelia mocht in april het ziekenhuis verlaten en haar vader in mei.