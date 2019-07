“Twee Nederlanders krijgen doodstraf in Marokko” HAA

27 juli 2019

13u24

Bron: ANP 0 Twee Nederlanders zijn door een rechter in Marokko ter dood veroordeeld. Dat meldt het Spaanse persbureau EFE op basis van Marokkaanse media.

Edwin M. en Shardyone S. wilden in 2017 in Marrakesh een café-eigenaar doodschieten, maar doodden het verkeerde slachtoffer. De zoon van een rechter kwam bij de moord om het leven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kan de veroordeling nog niet bevestigen. In Marokko zijn sinds 1993 geen doodvonnissen meer voltrokken.