Twee Italiaanse broers gearresteerd na moord op Slovaakse journalist en zijn vriendin

01 maart 2018

16u20

Bron: Belga 3 De Slovaakse politie heeft in verband met de moord op een onderzoeksjournalist en zijn vriendin twee Italiaanse zakenlieden gearresteerd. Volgens de site van het blad Sme gaat het om broers. Hun naam duikt op in de onvoltooide reportage van Jan Kuciak. Een van hen wordt opgevoerd als vermoedelijk de belangrijkste man in een maffia-netwerk in Slovakije. Mogelijk is ook nog een neef van het duo opgepakt.

Politiecommissaris Tibor Gaspar wilde de identiteit van de aangehouden personen niet prijsgeven, maar bevestigde dat het om personen gaat die in het laatste verhaal van Kuciak voorkomen. "En ja, we kunnen het bestempelen als een spoor naar Italië."

Er zullen nog meer arrestaties volgen, in totaal mogelijk tien. De rechercheurs hebben verscheidene huiszoekingen gedaan in bedrijven en woningen van verdachten die door Kuciak genoemd werden.

Gisteren kwam aan het licht dat Kuciak werkte aan een artikel over het complexe maffianetwerk in Italië. Enkele lokale media publiceerden zijn laatste -onafgewerkt- artikel.

Volgens zijn onderzoek leefden er in het oosten van Slovakije leden van de Calabrische ‘Ndrangheta Mafia’. Zij zijn gespecialiseerd in fiscale fraude via valse facturen en bedrog rond subsidies van de Europese Unie.

Premier Fico

Het werk van Kuciak suggereert dat leden van de maffia in staat waren hun contacten tot in het kabinet van de Slovaakse premier Robert Fico te krijgen. Zo kregen ze toegang tot ultrageheime veiligheidsinformatie en werden ze vertrouwd met geplande veiligheidsmaatregelen. Volgens de journalist werkte Fico’s persoonlijke assistente Maria Troskova voor Italiaanse bedrijfsleiders die banden met de maffia zouden hebben.

Het vorige werk van Kuciak handelde over fiscale fraude door zakenlieden die banden hebben met de Sociaal Democraten van Fico. “Indien de moord met het werk van Kuciak te maken heeft, is dit een ongeëvenaarde aanval op de persvrijheid en democratie”, liet de premier zelf verstaan.