"Twee gevangenisbewakers opgepakt in onderzoek naar dood Jeffrey Epstein"

19 november 2019

15u55

Bron: ANP, New York Times 0 Twee gevangenisbewakers die verantwoordelijk waren voor het toezicht op Jeffrey Epstein in zijn cel in New York, zouden opgepakt zijn. Dat meldt The New York Times. Naar verwachting worden de bewakers aangeklaagd wegens nalatigheid en plichtsverzuim bij het bewaken van de miljonair in zijn cel.

De twee bewakers zouden op de bewuste avond verantwoordelijk zijn geweest voor het verhoogde toezicht op Epstein. De Amerikaanse financier werd eerder overgeplaatst naar een speciale afdeling voor gedetineerden die een risico vormen voor zichzelf en anderen. Op de afdeling verblijven onder andere gevangenen met zelfmoordgedachten.

Epstein zou er om het halfuur gecontroleerd moeten worden, maar dat gebeurde op de avond van zijn dood niet, melden bronnen dichtbij het onderzoek. Volgens The New York Times zouden de bewakers urenlang in slaap zijn gevallen. Achteraf zouden de twee bewakers rapporten hebben vervalst, zodat het leek alsof de geplande controles wél doorgingen. In totaal zou Epstein een drietal uur zonder toezicht hebben doorgebracht.

Epstein, een veroordeelde zedendelinquent die Donald Trump, Bill Clinton en prins Andrew tot zijn vrienden rekende, werd in juli gearresteerd en beschuldigd van seksuele handel in minderjarigen in Florida en New York. Een maand later werd hij dood aangetroffen in zijn cel. Volgens de eerste bevindingen had de man zich opgehangen, maar de advocaten van Epstein trokken deze conclusies meteen in twijfel en kondigden een “onafhankelijk en volledig” onderzoek naar de doodsoorzaken aan.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

